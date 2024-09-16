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لجنة تكافؤ الفرص بـ((الاتصال الوطني)) تناقش مستجدات خطتها الاستراتيجية

9/16/2024 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬برئاسة‭ ‬إسلام‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الدولي‭ ‬بمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والإدارات‭ ‬بالمركز‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬والدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬اضطلعت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬منتسبي‭ ‬المركز‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬لترسيخ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬للفترة‭ (‬2024-2026‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الأفكار‭ ‬والمقترحات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة،‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ومواءمة‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وخطط‭ ‬ومبادرات‭ ‬المركز‭ ‬المؤسسية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الاستفادة‭ ‬المثلى‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬النسائية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬مساهمتها‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

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