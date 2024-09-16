لجنة تكافؤ الفرص بـ((الاتصال الوطني)) تناقش مستجدات خطتها الاستراتيجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة تكافؤ الفرص بمركز الاتصال الوطني، أمس اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة إسلام أحمد عبدالجبار، مدير عام مكتب الاتصال الدولي بمركز الاتصال الوطني، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات والإدارات بالمركز.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة اللجنة أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به لجنة تكافؤ الفرص في مركز الاتصال الوطني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المُعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي تواصل دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، معربةً عن تقديرها للجهود المخلصة والدور الفعال الذي اضطلعت به اللجنة السابقة في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين منتسبي المركز.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية لمركز الاتصال الوطني لترسيخ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المركز للفترة (2024-2026)، بالإضافة إلى المشاريع ذات الصلة، كما تم استعراض الأفكار والمقترحات الرامية إلى تطوير وتنفيذ مشاريع الخطة، والتي تصب في مسار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومواءمة استراتيجيات وخطط ومبادرات المركز المؤسسية بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات النسائية وتطويرها، وبما يسهم في استدامة مساهمتها النوعية في إثراء الاتصال الحكومي ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
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