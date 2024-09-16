تكريم ملكي لفارس العالم ناصر بن حمد:الملك يقيم مأدبة عشاء تكريمية بحضور ولي العهد رئيس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في قصر الروضة مساء أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مأدبة عشاء تكريمًا لفارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة؛ بمناسبة فوز سموه بلقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
حضر المأدبة أصحاب السمو الأنجال الكرام، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من المدعوين، متمنيًا جلالته لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دوام التوفيق في جهوده ومساعيه المخلصة لخدمة وطنه.
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