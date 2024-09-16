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تكريم ملكي لفارس العالم ناصر بن حمد:الملك يقيم مأدبة عشاء تكريمية بحضور ولي العهد رئيس الوزراء

9/16/2024 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الروضة‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬تكريمًا‭ ‬لفارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬سموه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

حضر‭ ‬المأدبة‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الأنجال‭ ‬الكرام،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬جلالته‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬جهوده‭ ‬ومساعيه‭ ‬المخلصة‭ ‬لخدمة‭ ‬وطنه‭.‬

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