مجلس التنمية الاقتصادية يختتم زيارة للهند للترويج لفرص الاستثمار في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستضاف‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬صُممت‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬لفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لمجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬ففي‭ ‬مومباي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الصناعة‭ ‬الهندي‭ (‬ CII ‭)‬،‭ ‬أقيم‭ ‬لقاء‭ ‬حصري‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬تاج‭ ‬محل‭ ‬بالاس،‭ ‬حيث‭ ‬أتاح‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفرصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬الرئيسيين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬هندية‭ ‬رائدة‭.‬

كما‭ ‬أقيم‭ ‬منتديان‭ ‬استعرضا‭ ‬مشهد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تمت‭ ‬خلالهما‭ ‬مناقشات‭ ‬متعمقة‭ ‬للفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتوسعة‭ ‬الأعمال‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬لدخول‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬وأقيم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مومباي،‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ليلا‭ ‬بالاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬بنغالور‭.‬‭ ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬الفعاليتان‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬غرانت‭ ‬ثورنتون‮»‬‭ ‬وركزتا‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬ضمن‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المزدهرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬تقارب‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬رائدة‭ ‬مقرها‭ ‬الهند‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬دخول‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بوليماتيك‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬مساهمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬المستمرة‭ ‬نحو‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬موقعها‭ ‬لتصبح‭ ‬مركزاً‭ ‬للابتكار‭ ‬والتفوق‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتتمتع‭ ‬البحرين‭ ‬والهند‭ ‬بروابط‭ ‬ثنائية‭ ‬واقتصادية‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬تُعد‭ ‬الهند‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬6‭ ‬شركاء‭ ‬استثماريين‭ ‬للبحرين،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬التراكمية‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬2023‭. ‬

وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الفنادق‭ ‬الهندية‭ ‬المحدودة‭ (‬ IHCL ‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬ضيافة‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬إطلاق‭ ‬فندقين‭ ‬فاخرين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة‭ ‬تاج‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬توسعية‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬المملكة،‭ ‬إنجازاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لشركة‭ ‬ IHCL ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خططها‭ ‬التوسعية‭ ‬لزيادة‭ ‬بصمتها‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬محفظتها‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭ ‬عبر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬