الملك يصدر مرسومًا بتعيين مدير عام لحماية الحياة الفطرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (78) لسنة 2024، بتعيين مدير عام لحماية الحياة الفطرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين الدكتور خالد أحمد محمد حسن مديراً عاماً لحماية الحياة الفطرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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