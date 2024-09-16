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الملك يصدر مرسومًا بتعيين مدير عام لحماية الحياة الفطرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

9/16/2024 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬لحماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬بالجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬مديراً‭ ‬عاماً‭ ‬لحماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬بالجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭.‬


‬المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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