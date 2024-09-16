مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام ((إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬12‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

12‭ - ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬