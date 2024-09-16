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مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام ((إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة))

9/16/2024 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬77‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬12‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

12‭ - ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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