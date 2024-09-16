مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام ((إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، المرسوم رقم (77) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُضاف بند جديد برقم (12) إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، نصه الآتي:
12 - مدير عام حماية الحياة الفطرية.
المادة الثانية:
على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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