درع مركز نزاهة لمراقبة الانتخابات لـ((أخبار الخليج)) لأفضل تغطية مصورة للانتخابات التكميلية في المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الأستاذ السيد زهره مدير التحرير رئيس مركز «شباب البحرين لحقوق الإنسان» في جمعية البحرين لحقوق الإنسان محمد الغيلان، ورئيس دائرة «المرأة والطفل وحقوق الإنسان» في الجمعية لولوه المران.
وقد قدما لمدير التحرير درع مركز «نزاهة لمراقبة الانتخابات» في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان لـ«أخبار الخليج»، وذلك لأفضل تغطية مصورة للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق.
وذكر المركز أن «أخبار الخليج» اتسمت بالتميز والإبداع والحيادية في تغطيتها للانتخابات.
وأعلن الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ أن درع (نزاهة) سيستمر مع كل دورة انتخابية بالبحرين وسيتطور.
الجدير بالذكر أن فريق «أخبار الخليج» الذي قام بمتابعة وتغطية الانتخابات النيابية التكميلية 2024 ضم الزملاء والزميلات: أحمد عبدالحميد، وإسلام محفوظ، ومروة أحمد، وياسمين العقيدات، والمصورين عبدالأمير السلاطنة، ورضا جميل.
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