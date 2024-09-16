درع مركز نزاهة لمراقبة الانتخابات لـ((أخبار الخليج)) لأفضل تغطية مصورة للانتخابات التكميلية في المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قدما‭ ‬لمدير‭ ‬التحرير‭ ‬درع‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬نزاهة‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانتخابات‮»‬‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لأفضل‭ ‬تغطية‭ ‬مصورة‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭. ‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬اتسمت‭ ‬بالتميز‭ ‬والإبداع‭ ‬والحيادية‭ ‬في‭ ‬تغطيتها‭ ‬للانتخابات‭.‬

وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬أن‭ ‬درع‭ (‬نزاهة‭) ‬سيستمر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬انتخابية‭ ‬بالبحرين‭ ‬وسيتطور‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بمتابعة‭ ‬وتغطية‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬2024‭ ‬ضم‭ ‬الزملاء‭ ‬والزميلات‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬وإسلام‭ ‬محفوظ،‭ ‬ومروة‭ ‬أحمد،‭ ‬وياسمين‭ ‬العقيدات،‭ ‬والمصورين‭ ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة،‭ ‬ورضا‭ ‬جميل‭.‬