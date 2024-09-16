ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، قرار رقم (2) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة
2- سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
3- سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة
4- الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
5- وزير المالية والاقتصاد الوطني
6- وزير العمل
7- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
8- وزير الصناعة والتجارة
9- محافظ مصرف البحرين المركزي
10- رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
11- مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد
12- الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة
13- السيد سامر ماجد الجشي
14- السيد يوسف عبدالله علي رضا
15- السيد طارق جليل الصفار
16- السيد خالد عمرو الرميحي
17- السيد خالد علي راشد الأمين
18- السيدة نجلاء محمد الشيراوي
19- السيدة رشا محمد سبكار
20- السيد علي موسى شافعي
21- السيد نبيل خالد كانو
22- السيدة هالة علي يتيم
23- السيدة هلا فاروق المؤيد
24- السيد علاء عبدالخالق سعيد
المادة الثانية
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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