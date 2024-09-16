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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية

9/16/2024 7:10:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬برئاسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

2-‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

3-‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

4-‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

5-‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني

6-‭ ‬وزير‭ ‬العمل

7-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية

8-‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة

9-‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي

10-‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين

11-‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد

12-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة

13-‭ ‬السيد‭ ‬سامر‭ ‬ماجد‭ ‬الجشي

14-‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬رضا

15-‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬جليل‭ ‬الصفار

16-‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي

17-‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬الأمين

18-‭ ‬السيدة‭ ‬نجلاء‭ ‬محمد‭ ‬الشيراوي

19-‭ ‬السيدة‭ ‬رشا‭ ‬محمد‭ ‬سبكار

20-‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬موسى‭ ‬شافعي

21-‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو

22-‭ ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬علي‭ ‬يتيم

23-‭ ‬السيدة‭ ‬هلا‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد

24-‭ ‬السيد‭ ‬علاء‭ ‬عبدالخالق‭ ‬سعيد

المادة‭ ‬الثانية

تكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

يعمل‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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