شؤون البلديات: منحدر بحري لذوي العزيمة في ساحل كرزكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد وزير شؤون البلديات والزراعة ضمن استعراض مجلس بلدي الشمالية في الاجتماع الاعتيادي الثاني من الدورة البلدية السادسة للردود على توصيات وقرارات المجلس المنبثق منها (مقترح إنشاء مقر للسباحة لذوي الهمم) بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار بتوصية المجلس أثناء تصميم ساحل كرزكان اشتماله على منحدر يربط اليابسة بالبحر مخصص ومجهز لذوي العزيمة ضمن المعايير العالمية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأضاف: كما تم تجهيز المرافق الأخرى بالساحل كمواقف السيارات وغيرها بحيث تضمن تهيئة الساحل بكافة المتطلبات اللازمة لتسهيل حركة ذوي العزيمة وستقوم الوزارة بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الساحل بدراسة مدى نجاح التجربة وإمكانية تعميمها على مواقع جديدة بعد استيفاء متطلبات الجهات المعنية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكدا أن أعمال التطوير المتعلقة بالمشاريع الخدمية كالحدائق والمنتزهات والسواحل مستمرة ويتم فيها مراعاة متطلبات الأهالي على مختلف فئاتهم.
وناقش اجتماع المجلس رد مقترح توفير خدمة فحص الطرق بالذكاء الاصطناعي عن طريق الليزر ومقترح فرض رسوم رمزية على دخول المرافق الصحية بساحل البديع الذي تم تقديم فكرته للمزايدة ولم تتقدم أي من الشركات للمزايدة بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات ومشروع قرار بشأن ضوابط وآلية التشجير أمام الوحدات السكنية ومقترح تغيير تخصيص العقار الواقع في مجمع 1218 من حديقة إلى مسجد تابع للأوقاف السنية والإصرار على مقترح تعديل الدليل الإرشادي بتضمين ملاك الشقق الخاصة (نظام الطبقات) ضمن مستحقي الخدمة للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى (الحريق) وتم رفع التوصية بذلك لوزير شؤون البلديات والزراعة بالإصرار على المقترح وفقا لمبررات المقترح.
MENAFN16092024000055011008ID1108680275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.