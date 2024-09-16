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شؤون البلديات: منحدر بحري لذوي العزيمة في ساحل كرزكان

9/16/2024 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


أفاد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ضمن‭ ‬استعراض‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭ ‬للردود‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬وقرارات‭ ‬المجلس‭ ‬المنبثق‭ ‬منها‭ (‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬مقر‭ ‬للسباحة‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭) ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬بتوصية‭ ‬المجلس‭ ‬أثناء‭ ‬تصميم‭ ‬ساحل‭ ‬كرزكان‭ ‬اشتماله‭ ‬على‭ ‬منحدر‭ ‬يربط‭ ‬اليابسة‭ ‬بالبحر‭ ‬مخصص‭ ‬ومجهز‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬ضمن‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنهم‭ ‬وسلامتهم‭.‬

وأضاف‭: ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬بالساحل‭ ‬كمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وغيرها‭ ‬بحيث‭ ‬تضمن‭ ‬تهيئة‭ ‬الساحل‭ ‬بكافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتشغيل‭ ‬الساحل‭ ‬بدراسة‭ ‬مدى‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭ ‬وإمكانية‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬متطلبات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وتوفر‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬كالحدائق‭ ‬والمنتزهات‭ ‬والسواحل‭ ‬مستمرة‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬مراعاة‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬فئاتهم‭.‬

وناقش‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬رد‭ ‬مقترح‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬فحص‭ ‬الطرق‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الليزر‭ ‬ومقترح‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬رمزية‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬بساحل‭ ‬البديع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬فكرته‭ ‬للمزايدة‭ ‬ولم‭ ‬تتقدم‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬للمزايدة‭ ‬بحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬ومشروع‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬وآلية‭ ‬التشجير‭ ‬أمام‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬ومقترح‭ ‬تغيير‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1218‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬إلى‭ ‬مسجد‭ ‬تابع‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬بتضمين‭ ‬ملاك‭ ‬الشقق‭ ‬الخاصة‭ (‬نظام‭ ‬الطبقات‭) ‬ضمن‭ ‬مستحقي‭ ‬الخدمة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ (‬الحريق‭) ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬التوصية‭ ‬بذلك‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالإصرار‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬وفقا‭ ‬لمبررات‭ ‬المقترح‭.‬

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