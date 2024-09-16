وزير شؤون الكهرباء يشارك في المؤتمر العالمي للمرافق والمنتدى العربي للمياه بأبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تجمع‭ ‬الوزراء‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والخبراء‭ ‬والقادة‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والتوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لصناعة‭ ‬المرافق‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬وتحسين‭ ‬التكاليف‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬التجاري‭.‬

وتشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬ومستدام‭ ‬لقطاع‭ ‬المرافق‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متخصص‭ ‬وخبير‭ ‬عالمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬عارضًا،‭ ‬و250‭ ‬متحدثًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمختصين‭ ‬بقطاع‭ ‬المرافق‭ ‬فرصة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعرفة‭ ‬الصناعية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الأبحاث‭ ‬والخبرات‭ ‬التقنية‭ ‬وتطورات‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬وأحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الصناعة‭.‬