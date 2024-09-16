وزير شؤون الكهرباء يشارك في المؤتمر العالمي للمرافق والمنتدى العربي للمياه بأبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر العالمي للمرافق 2024 والمنتدى العربي للمياه اللذين يعقدان في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري. وبهذه المناسبة، قال وزير شؤون الكهرباء والماء: «حرصت مملكة البحرين على المشاركة في المؤتمر العالمي للمرافق 2024، والمنتدى العربي للمياه، واللذين خصصت لهما جلسة افتتاح واحدة نظراً الى أهميتهما حيث يشكلان تجمعاً مهماً للمختصين والمعنيين لتبادل وجهات النظر، وتعزيز الشراكات، ومناقشة الحلول مع الخبراء والمختصين على مستوى العالم، لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ويناقش المؤتمر الذي يعد منصة تفاعلية تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء والقادة العالميين في مجال الطاقة تعزيز الجهود الاستراتيجية بين مختلف الدول والتوجهات المستقبلية لصناعة المرافق والجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين التكاليف وزيادة الكفاءات وتعزيز الأداء التجاري.
وتشهد فعاليات المؤتمر في نسختها الثالثة التي يقام تحت شعار: «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق» مشاركة أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي، بالإضافة إلى 180 عارضًا، و250 متحدثًا من مختلف الدول. كما يتيح المؤتمر للمختصين بقطاع المرافق فرصة تبادل الخبرات، واستعراض أحدث تكنولوجيا المعرفة الصناعية والاطلاع على نتائج الأبحاث والخبرات التقنية وتطورات المشاريع الجديدة وأحدث التكنولوجيا وأفضل ممارسات الصناعة.
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