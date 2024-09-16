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وزير شؤون الكهرباء يشارك في المؤتمر العالمي للمرافق والمنتدى العربي للمياه بأبوظبي

9/16/2024 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمرافق‭ ‬2024‭ ‬والمنتدى‭ ‬العربي‭ ‬للمياه‭ ‬اللذين‭ ‬يعقدان‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭: ‬‮«‬حرصت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمرافق‭ ‬2024،‭ ‬والمنتدى‭ ‬العربي‭ ‬للمياه،‭ ‬واللذين‭ ‬خصصت‭ ‬لهما‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاح‭ ‬واحدة‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬أهميتهما‭ ‬حيث‭ ‬يشكلان‭ ‬تجمعاً‭ ‬مهماً‭ ‬للمختصين‭ ‬والمعنيين‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الحلول‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تجمع‭ ‬الوزراء‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والخبراء‭ ‬والقادة‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والتوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لصناعة‭ ‬المرافق‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬وتحسين‭ ‬التكاليف‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬التجاري‭.‬

وتشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬ومستدام‭ ‬لقطاع‭ ‬المرافق‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متخصص‭ ‬وخبير‭ ‬عالمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬عارضًا،‭ ‬و250‭ ‬متحدثًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمختصين‭ ‬بقطاع‭ ‬المرافق‭ ‬فرصة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعرفة‭ ‬الصناعية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الأبحاث‭ ‬والخبرات‭ ‬التقنية‭ ‬وتطورات‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬وأحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الصناعة‭.‬

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