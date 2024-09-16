OPPO تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها بإعلان شراكة مع قناة ديسكفري للحفاظ على التنوع الثقافي

MENAFN - Asdaf News) احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيسها، دخلت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، في شراكة مع قناة ديسكفري التلفزيونية لإطلاق مشروع (الثقافة في لقطة Culture in a Shot )، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الاحتفال بالتنوع الثقافي والحفاظ عليه من خلال تقنية التصوير. ومنذ تأسيسها في عام 2004، نمت شركة OPPO لتصبح علامة تجارية عالمية للأجهزة الذكية مع عمليات في أكثر من 60 دولة ومنطقة، ويظل التنوع الثقافي جزءًا لا يتجزأ من هويتها. وتهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على التراث الغني للثقافات المحلية في مختلف أنحاء العالم والحفاظ عليها، والانتقال من رؤية وفهم هذه التقاليد إلى ضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

يسلط موضوع هذا العام،“صور من التراث”، الضوء على الرحلة الثقافية التي تم التقاطها من خلال تقنية التصوير من OPPO، حيث تعرض الثقافات النابضة بالحياة والأشخاص المكرسين للحفاظ على هذه التقاليد الخالدة. ومن الموسيقيين التقليديين من قبائل التلال في تايلاند إلى حرفيي الباتيك في إندونيسيا وراقصي الفلامنكو في إسبانيا، يلتقط المصور جيروم تيو القصص الخالدة لأولئك الذين يحمون تراثهم الثقافي.

رحلة اكتشاف الثقافة تزور تايلاند وإندونيسيا وإسبانيا

تبدأ الرحلة الثقافية في شيانغ ماي، حيث يسافر المصور جيروم تيو، بالتعاون مع OPPO وديسكفري، شمالاً على امتداد الحدود بين تايلاند وميانمار. ووسط التلال المتدحرجة وحقول الأرز، التقى جيروم بقبائل التلال في شمال تايلاند – وهي مجموعات عرقية أقلية لها لغاتها وعاداتها المميزة. من موسيقى شعب ليسو إلى منتجات الخيزران من قبل شعب لاهو، يروي كل شكل فني قصة ثقافية فريدة. تعبر هذه القبائل عن تراثها وحياتها من خلال مزيج من الموسيقى التقليدية والحرف والطقوس، مما يعرض التنوع الثقافي الغني للمنطقة.

(رجل من قبيلة ليسو يعزف على مزمار تقليدي، مصنوع من الخيزران. تم التقاط الصورة بهاتف OPPO Reno12 Pro)

بالانتقال من تلال تايلاند إلى القلب الفني لمدينة يوجياكارتا في إندونيسيا، يلتقي جيروم بالحرفيين المكرسين لحرفة الباتيك القديمة. كل قطعة من الباتيك، والتي يتم انتاجها بعناية شديدة باستخدام أصباغ وأنماط مفصلة، ​​تعمل كتمثيل مرئي للتقاليد العميقة الجذور في إندونيسيا. ولكن مع انتشار التصنيع، يتلاشى هذا الشكل الفني الدقيق ببطء بين الأجيال الأصغر سنًا. وتلتقط صور جيروم تفاني هؤلاء الحرفيين، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على هذا التراث حيًا كرمز يعبر عن الثقافة الإندونيسية.

حياكة نسيج من القصص التراثية

بالإضافة إلى عرض هذه الصور الثقافية التي التقطتها OPPO وقناة ديسكفري، تشجع OPPO أيضًا مجتمعاتها من مختلف أنحاء العالم على التقاط وعرض ثقافاتهم. وفي ماليزيا، أطلقت OPPO مبادرة #ماليزيا من خلال العدسة، والتي تدعمها وزارة السياحة والفنون والثقافة واللجنة الوطنية الماليزية لليونسكو. تستخدم المبادرة أحدث الهواتف الذكية من OPPO لالتقاط تفرد ثقافتهم التقليدية مثل فن Wayang Kulit Melayu Tradisional Kelantan ورقصةIban Ngajat و Magagung Penampang وTeochew Opera وDondang Sayang، مما يجدد الاهتمام بهذه الأشكال الفنية التقليدية ويعزز مجتمعًا أكثر ترابطًا.

وباعتبارها شركة تكنولوجية، تستكشف OPPO أيضًا طرقًا مبتكرة لإحياء الثقافة من خلال التكنولوجيا. وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح خاصية استديو الذكاء الاصطناعي منOPPO التي تم إطلاقها في سلسلة هواتف Reno12 للمستخدمين إنشاء صور شخصية لهم بجودة الاستوديو كراقصي فلامنكو – وهي طريقة سهلة للانغماس في ثقافة الفلامنكو بغض النظر عن مكان وجودك.

إن مشروع (الثقافة في لقطة Culture in a Shot ) الذي أطلقته OPPO وقناة ديسكفري هو مجرد بداية لالتزام OPPO بالحفاظ على الثقافة. ففي الأشهر المقبلة، سيأخذ المشروع الناس في جولات افتراضية في الهند والمكسيك وغيرها، باستخدام تقنية التصوير من OPPO لتسليط الضوء على ثقافات تم تجاهلها، والانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الرؤية لتعزيز فهم أعمق وتقدير وحماية لتلك التقاليد المتنوعة.