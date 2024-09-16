الوفيات اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- في ذمة الله: - محمد علي الإبراهيم 83 عاما (شيع) الرجال: الحسينية الجديدة – الاثنين آخر أيام العزاء النساء: ضاحية عبدالله السالم ق3 شارع ابن عباس م29 - عبدالله مشاري عبدالعزيز الحميدي 80 عاما (شيع) الرجال: العزاء في المقبرة النساء: السلام ق3 ش301 م2 -أديبة عبداللطيف جاسم السجاري 73 عاما (شيعت) الرجال: العزاء في المقبرة - أمل جواد أحمد العوض 60 عاما (شيعت) (زوجة أحمد حيدر الحداد) الرجال: المنصورية ق1 شارع جاسم الوزان م3 النساء: الشعب - حسينية أبو ذر الغفاري ق5 ش56 م3 إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
MENAFN16092024000071011013ID1108679756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.