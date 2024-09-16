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الوفيات اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

9/16/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- في ذمة الله: - محمد علي الإبراهيم 83 عاما (شيع) الرجال: الحسينية الجديدة – الاثنين آخر أيام العزاء النساء: ضاحية عبدالله السالم ق3 شارع ابن عباس م29 - عبدالله مشاري عبدالعزيز الحميدي 80 عاما (شيع) الرجال: العزاء في المقبرة النساء: السلام ق3 ش301 م2 -أديبة عبداللطيف جاسم السجاري 73 عاما (شيعت) الرجال: العزاء في المقبرة - أمل جواد أحمد العوض 60 عاما (شيعت) (زوجة أحمد حيدر الحداد) الرجال: المنصورية ق1 شارع جاسم الوزان م3 النساء: الشعب - حسينية أبو ذر الغفاري ق5 ش56 م3 إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)

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