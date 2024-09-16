مدير (وكالة الطاقة الذرية): إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الصادر بمارس 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 16 -9 (كونا) -- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين إن إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الذي أبرمته مع الوكالة في مارس من العام الماضي معربا عن الأمل في أن تقوم الحكومة الإيرانية الجديدة بتصحيح هذا المسار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها غروسي أثناء افتتاحه أعمال الدورة ال68 للمؤتمر العام للوكالة الذرية التي انطلقت أعمالها في فيينا وتستمر خمسة أيام.
وقال غروسي إن الوكالة واصلت القيام بواجباتها إزاء أنشطة إيران النووية بموجب معاهدة
(منع الانتشار النووي) وعمليات التحقق والرصد التي تم إجراؤها في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وفيما يتعلق باتفاقية الضمانات التي أبرمتها إيران بموجب معاهدة (منع الانتشار النووي) أعرب غروسي عن قلقه من كون أن "قضايا الضمانات المهمة لا تزال عالقة رغم مرور عدة سنوات".
وحذر في هذا المجال من هذا التوجه بالقول "يبدو إن هذا المسار قد وصل إلى طريق مسدود".
ولفت إلى أن إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الذي أبرمته مع الوكالة الدولية في مارس من العام الماضي.
وأعرب غروسي عن الأمل في أن تقوم الحكومة الايرانية الجديدة بتصحيح هذا المسار مضيفا "حتى الآن كانت مراسلاتي مع الحكومة الجديدة بناءة ومنفتحة".
وأكد في هذا المجال أن الوكالة وبعد الدور الذي لعبته في التحقق من خطة العمل الشاملة المشتركة "ما زلت منخرطة بنشاط وتظل مستعدة للعب دورها الذي لا غنى عنه ولغاية تمكنها من تقديم ضمانات موثوقة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت" معربا عن أمله في أن يزور طهران في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تواصل مراقبة الأنشطة النووية لبيونغ يانغ ولاحظت وجود أنشطة "غير قانونية" في مواقع عدة وهو "انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و"أمر مؤسف للغاية".
ودعا غروسي كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن والتعاون الفوري مع الوكالة في التنفيذ "الكامل والفعال" لاتفاقية الضمانات بموجب معاهدة (منع الانتشار النووي) وحل جميع القضايا العالقة وخاصة تلك التي نشأت أثناء غياب مفتشي الوكالة عن البلاد.
وفيما يتعلق بالشأن السوري قال غروسي في كلمته إنه سافر إلى دمشق مؤخرا والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.
ولفت إلى أن "سوريا تتعاون حاليا مع الوكالة لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالأنشطة السابقة التي تتطلب المزيد من التحقيق لاستبعاد أي مخاوف تتعلق بالانتشار النووي".
وكشف غروسي عن أنه سيقدم تقريرا عن نتائج عمل الوكالة في سوريا في المستقبل مرحبا بتجديد دمشق التزامها بالتعاون مع الوكالة فيما يتصل بقضايا الضمانات العالقة معها.
وأعرب عن فرحه لكون "الوكالة تمكنت بعد 15 عاما من الجمود في هذا الملف أن تحرز تقدما تدريجيا وحكيما".
كما تطرق غروسي في كلمته إلى عضوية فلسطين في الوكالة الذرية مذكرا بأن مؤتمرها العام في دورته ال67 الذي أقيم عام 2023 اعتمد القرار الذي يأتي بعنوان (وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وأنه في الفقرة الخامسة من فقرته التنفيذية طلب القرار من المدير العام إبلاغ المؤتمر العام بتنفيذه.
وقال غروسي في هذا الصدد "أود أن أبلغ الدول الأعضاء أنه منذ اعتماد القرار يتم استخدام تسمية (دولة فلسطين) في الوثائق الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة وعلى اللوحة المستخدمة في جميع الاجتماعات تحت رعاية الوكالة".
وفيما يتعلق بالفقرة التنفيذية الثالثة من القرار بشأن منح دولة فلسطين صفة مراقب وكما هو منصوص عليه في الملحق لذلك القرار حقوقا وامتيازات إضافية للمشاركة في أعمال المؤتمر العام قال غروسي إن "دولة فلسطين ستتمتع بهذه الحقوق والامتيازات الإضافية التي منحها لها المؤتمر العام اعتبارا من الدورة العادية الحالية ال68 للمؤتمر العام". (النهاية)
ع م ق / ا ب خ
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