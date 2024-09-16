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مدير (وكالة الطاقة الذرية): إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الصادر بمارس 2023

9/16/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 16 -9 (كونا) -- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين إن إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الذي أبرمته مع الوكالة في مارس من العام الماضي معربا عن الأمل في أن تقوم الحكومة الإيرانية الجديدة بتصحيح هذا المسار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها غروسي أثناء افتتاحه أعمال الدورة ال68 للمؤتمر العام للوكالة الذرية التي انطلقت أعمالها في فيينا وتستمر خمسة أيام.
وقال غروسي إن الوكالة واصلت القيام بواجباتها إزاء أنشطة إيران النووية بموجب معاهدة (منع الانتشار النووي) وعمليات التحقق والرصد التي تم إجراؤها في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وفيما يتعلق باتفاقية الضمانات التي أبرمتها إيران بموجب معاهدة (منع الانتشار النووي) أعرب غروسي عن قلقه من كون أن "قضايا الضمانات المهمة لا تزال عالقة رغم مرور عدة سنوات".
وحذر في هذا المجال من هذا التوجه بالقول "يبدو إن هذا المسار قد وصل إلى طريق مسدود".
ولفت إلى أن إيران توقفت عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك الذي أبرمته مع الوكالة الدولية في مارس من العام الماضي.
وأعرب غروسي عن الأمل في أن تقوم الحكومة الايرانية الجديدة بتصحيح هذا المسار مضيفا "حتى الآن كانت مراسلاتي مع الحكومة الجديدة بناءة ومنفتحة".
وأكد في هذا المجال أن الوكالة وبعد الدور الذي لعبته في التحقق من خطة العمل الشاملة المشتركة "ما زلت منخرطة بنشاط وتظل مستعدة للعب دورها الذي لا غنى عنه ولغاية تمكنها من تقديم ضمانات موثوقة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت" معربا عن أمله في أن يزور طهران في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تواصل مراقبة الأنشطة النووية لبيونغ يانغ ولاحظت وجود أنشطة "غير قانونية" في مواقع عدة وهو "انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و"أمر مؤسف للغاية".
ودعا غروسي كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن والتعاون الفوري مع الوكالة في التنفيذ "الكامل والفعال" لاتفاقية الضمانات بموجب معاهدة (منع الانتشار النووي) وحل جميع القضايا العالقة وخاصة تلك التي نشأت أثناء غياب مفتشي الوكالة عن البلاد.
وفيما يتعلق بالشأن السوري قال غروسي في كلمته إنه سافر إلى دمشق مؤخرا والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.
ولفت إلى أن "سوريا تتعاون حاليا مع الوكالة لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالأنشطة السابقة التي تتطلب المزيد من التحقيق لاستبعاد أي مخاوف تتعلق بالانتشار النووي".
وكشف غروسي عن أنه سيقدم تقريرا عن نتائج عمل الوكالة في سوريا في المستقبل مرحبا بتجديد دمشق التزامها بالتعاون مع الوكالة فيما يتصل بقضايا الضمانات العالقة معها.
وأعرب عن فرحه لكون "الوكالة تمكنت بعد 15 عاما من الجمود في هذا الملف أن تحرز تقدما تدريجيا وحكيما".
كما تطرق غروسي في كلمته إلى عضوية فلسطين في الوكالة الذرية مذكرا بأن مؤتمرها العام في دورته ال67 الذي أقيم عام 2023 اعتمد القرار الذي يأتي بعنوان (وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وأنه في الفقرة الخامسة من فقرته التنفيذية طلب القرار من المدير العام إبلاغ المؤتمر العام بتنفيذه.
وقال غروسي في هذا الصدد "أود أن أبلغ الدول الأعضاء أنه منذ اعتماد القرار يتم استخدام تسمية (دولة فلسطين) في الوثائق الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة وعلى اللوحة المستخدمة في جميع الاجتماعات تحت رعاية الوكالة".
وفيما يتعلق بالفقرة التنفيذية الثالثة من القرار بشأن منح دولة فلسطين صفة مراقب وكما هو منصوص عليه في الملحق لذلك القرار حقوقا وامتيازات إضافية للمشاركة في أعمال المؤتمر العام قال غروسي إن "دولة فلسطين ستتمتع بهذه الحقوق والامتيازات الإضافية التي منحها لها المؤتمر العام اعتبارا من الدورة العادية الحالية ال68 للمؤتمر العام". (النهاية)

ع م ق / ا ب خ




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