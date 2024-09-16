رئيس الوزراء القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 16 – 9 (كونا) -– بحث رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان للخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء من الأمين العام للأمم المتحدة.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطقه بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة. (النهاية)
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