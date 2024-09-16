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رئيس الوزراء القطري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

9/16/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 – 9 (كونا) -– بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان للخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء من الأمين العام للأمم المتحدة.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطقه بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة. (النهاية)

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