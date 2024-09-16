الغرافة القطري يتغلب على القادسية الكويتي (24 - 22) ضمن البطولة العربية لكرة اليد لأبطال الدوري والكأس الـ39

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- تغلب فريق نادي الغرافة القطري لكرة اليد على نظيره القادسية الكويتي بنتيجة (24 - 22) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري
والكأس الـ39 التي انطلقت في دولة الكويت اليوم الإثنين وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.
وتأخر فريق (القادسية) أمام (الغرافة) في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة (12 - 13) رغم تألق حارس مرماه محمد حسين الذي تمكن من التصدي للعديد من رميات لاعبي الفريق القطري.
وواصل (الغرافة) تفوقه في الشوط الثاني من المباراة لتنتهي لمصلحته بنتيجة (24 - 22).
وتختتم مباريات
اليوم الأول من البطولة بمواجهة فريق نادي الكويت الكويتي ونظيره القطن اليمني.
وانطلقت البطولة في وقت سابق من اليوم بمواجهة جمعت (الحشد) العراقي و(البنك الاهلي) المصري وانتهت بفوز الأول بنتيجة (29 - 28).
وفي مباراة ثانية افتتح (السالمية) الكويتي مشواره بفوز صعب ومثير على نظيره الأهلي القطري بنتيجة (29 - 28). (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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