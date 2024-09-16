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الغرافة القطري يتغلب على القادسية الكويتي (24 - 22) ضمن البطولة العربية لكرة اليد لأبطال الدوري والكأس الـ39

9/16/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- تغلب فريق نادي الغرافة القطري لكرة اليد على نظيره القادسية الكويتي بنتيجة (24 - 22) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس الـ39 التي انطلقت في دولة الكويت اليوم الإثنين وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.
وتأخر فريق (القادسية) أمام (الغرافة) في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة (12 - 13) رغم تألق حارس مرماه محمد حسين الذي تمكن من التصدي للعديد من رميات لاعبي الفريق القطري.
وواصل (الغرافة) تفوقه في الشوط الثاني من المباراة لتنتهي لمصلحته بنتيجة (24 - 22).
وتختتم مباريات اليوم الأول من البطولة بمواجهة فريق نادي الكويت الكويتي ونظيره القطن اليمني.
وانطلقت البطولة في وقت سابق من اليوم بمواجهة جمعت (الحشد) العراقي و(البنك الاهلي) المصري وانتهت بفوز الأول بنتيجة (29 - 28).
وفي مباراة ثانية افتتح (السالمية) الكويتي مشواره بفوز صعب ومثير على نظيره الأهلي القطري بنتيجة (29 - 28). (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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