مجلس الجامعات الحكومية يعتمد مذكرة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- اعتمد مجلس الجامعات
الحكومية الكويتي اليوم الإثنين مذكرة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم
العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى.
وقالت الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف هبة الشطي في تصريح صحفي
عقب الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة الدكتور نادر الجلال وبحضور أعضاء المجلس أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله حيث صدق المجلس على القرارات الصادرة من مجلس الجامعات الحكومية.
وأوضحت الشطي أن قرار وقف أنشطة الانتخابات الطلابية "يأتي نتيجة لما شهدته من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل النقابي مما يعكس قلقا من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الديمقراطية التي يجب أن تمثلها".
وأشارت إلى أن مجلس الجامعات الحكومية أكد في اجتماعه دعمه للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واع وقادر للمساهمة في خدمة مجتمعة وبناء وطنه. (النهاية)
خ م ج / م ص ع
MENAFN16092024000071011013ID1108679752
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