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مجلس الجامعات الحكومية يعتمد مذكرة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية

9/16/2024 3:12:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- اعتمد مجلس الجامعات الحكومية الكويتي اليوم الإثنين مذكرة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى.
وقالت الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف هبة الشطي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال وبحضور أعضاء المجلس أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله حيث صدق المجلس على القرارات الصادرة من مجلس الجامعات الحكومية.
وأوضحت الشطي أن قرار وقف أنشطة الانتخابات الطلابية "يأتي نتيجة لما شهدته من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل النقابي مما يعكس قلقا من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الديمقراطية التي يجب أن تمثلها".
وأشارت إلى أن مجلس الجامعات الحكومية أكد في اجتماعه دعمه للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واع وقادر للمساهمة في خدمة مجتمعة وبناء وطنه. (النهاية)

خ م ج / م ص ع


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