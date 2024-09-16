أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية تجري القرعة العلنية للطلبة الضباط تخصص خفر السواحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 – 9 (كونا) -- أجرت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين القرعة العلنية لدورة الطلبة الضباط تخصص (خفر السواحل) الـ16 التي ستقام بأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية في دولة قطر الشقيقة وأسفرت عن قبول 15 طالبا من المتقدمين المستوفين و10 مقاعد احتياط.
وقال المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرعة أجريت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضاف الشيخ مبارك الصباح أن عدد المقاعد المطلوبة لشغل هذه الدورة بلغ 15 مقعدا و 10 مقاعد احتياط وستكون لدراسة تخصص العلوم البحرية واجتياز السنوات الدراسية إذ سيولى الخريج رتبة ملازم بحري اختصاص وسيتم انضمام الطلبة الخريجين إلى أسطول خفر السواحل.
وأوضح أن الشروط كانت منتقاة لأنها تجمع ما بين شروط الأكاديمية البحرية في دولة قطر الشقيقة وشروط دولة الكويت مبينا أن الشروط هي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة من القسم العلمي بنسبة 85 في المئة فما فوق وحصوله على اختبار لغة انجليزية معتمد (ايلتز) بمعدل 5 مستويات فما فوق.
وأكد أنه سيتم إعادة فحص المقبولين وفقا لشروط الاكاديمية البحرية في دولة قطر وفي حال عدم اجتيازهم للفحوصات سيتم إلحاق الطلبة الاحتياط البالغ عددهم 10 أسماء بالترتيب موضحا أن الفحوصات الطبية التي تم أخذها في الكويت "دقيقة جدا ومماثلة للفحوصات الطبية في قطر".
ولفت إلى أن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية ولمدة أربع سنوات يتخللها بين الفصول رحلات بحرية في سفن دولة قطر الخاصة بالتدريب تتجول في الخليج العربي من موانئ الكويت في الشمال إلى سلطنة عمان في الجنوب.
وأشار إلى أن هذه الدفعة تعتبر الدفعة الثانية من خفر السواحل الذين ينضمون لدولة قطر مبينا أن الضباط في خفر السواحل جميعهم ضباط اختصاص من خريجي كليات بحرية كانت البداية في الأكاديمية البحرية في مصر ثم كلية خفر السواحل في كندا والكلية البحرية الملكية بالمملكة المتحدة والكلية البحرية في بولندا.
وأضاف أن الدورة القادمة سيتم رفع سقف القبول فيها لأكثر من 15 مقعدا نظرا لحاجة خفر السواحل وبالتزامن مع متطلبات التوسع الذي حدث في قطاعات وزارة الداخلية والإدارات الجديدة التي انضمت لإدارة خفر السواحل مثل (إدارة النقل البحري) و (إدارة الجودة) من وزارة المواصلات التي أصبحت من اختصاصات خفر السواحل.
من جهته قال مدير كلية الشرطة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد حقوقي عبدالعزيز العمر في تصريح مماثل ل(كونا) "نحاول قدر المستطاع لإلحاق الطلبة المقبولين في القرعة العلنية للدراسة في أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية في قطر الأسبوع المقبل ليلتحقوا مع بداية العام الدراسي ويشكلون كوكبة جديدة إضافة إلى زملائهم السابقين في السنة الدراسية الثالثة.
ولفت العمر إلى أن الـ63 متقدما هم الطلبة الذين تم اختيارهم وفقا لاجتيازهم اختبار القدرات و(الايلتز) والمقابلة الشخصية بالإضافة إلى اختبارات النشاط البدني والفحوصات الطبية اللازمة.
بدوره قال مساعد مدير إدارة القبول والتسجيل في أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية العقيد محمد المطيري ل(كونا) إن الأكاديمية تتشرف باستقبال دفعة جديدة من المتقدمين للدفعة ال16 تخصص خفر السواحل التي ستقام بدولة قطر في كلية (محمد بن غانم الغانم) البحرية.
وأشار المطيري إلى تقدم 549 شخصا وبعد إجراءات القبول من اختبار اللياقة البدنية واختبار الثقافة واللياقة الصحية وعمل المقابلات الشخصية وصل العدد الى 63 متقدما للقرعة العلنية مبينا أنه سيتم سحب 15 اسما لتمثيل دولة الكويت وسحب 10 أسماء من المتقدمين ليكونوا احتياط. (النهاية)
ع ج ر / أ م ح
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