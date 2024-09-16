Monday, 16 September 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية تجري القرعة العلنية للطلبة الضباط تخصص خفر السواحل

9/16/2024 3:12:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 – 9 (كونا) -- أجرت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين القرعة العلنية لدورة الطلبة الضباط تخصص (خفر السواحل) الـ16 التي ستقام بأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية في دولة قطر الشقيقة وأسفرت عن قبول 15 طالبا من المتقدمين المستوفين و10 مقاعد احتياط.
وقال المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرعة أجريت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضاف الشيخ مبارك الصباح أن عدد المقاعد المطلوبة لشغل هذه الدورة بلغ 15 مقعدا و 10 مقاعد احتياط وستكون لدراسة تخصص العلوم البحرية واجتياز السنوات الدراسية إذ سيولى الخريج رتبة ملازم بحري اختصاص وسيتم انضمام الطلبة الخريجين إلى أسطول خفر السواحل.
وأوضح أن الشروط كانت منتقاة لأنها تجمع ما بين شروط الأكاديمية البحرية في دولة قطر الشقيقة وشروط دولة الكويت مبينا أن الشروط هي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة من القسم العلمي بنسبة 85 في المئة فما فوق وحصوله على اختبار لغة انجليزية معتمد (ايلتز) بمعدل 5 مستويات فما فوق.
وأكد أنه سيتم إعادة فحص المقبولين وفقا لشروط الاكاديمية البحرية في دولة قطر وفي حال عدم اجتيازهم للفحوصات سيتم إلحاق الطلبة الاحتياط البالغ عددهم 10 أسماء بالترتيب موضحا أن الفحوصات الطبية التي تم أخذها في الكويت "دقيقة جدا ومماثلة للفحوصات الطبية في قطر".
ولفت إلى أن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية ولمدة أربع سنوات يتخللها بين الفصول رحلات بحرية في سفن دولة قطر الخاصة بالتدريب تتجول في الخليج العربي من موانئ الكويت في الشمال إلى سلطنة عمان في الجنوب.
وأشار إلى أن هذه الدفعة تعتبر الدفعة الثانية من خفر السواحل الذين ينضمون لدولة قطر مبينا أن الضباط في خفر السواحل جميعهم ضباط اختصاص من خريجي كليات بحرية كانت البداية في الأكاديمية البحرية في مصر ثم كلية خفر السواحل في كندا والكلية البحرية الملكية بالمملكة المتحدة والكلية البحرية في بولندا.
وأضاف أن الدورة القادمة سيتم رفع سقف القبول فيها لأكثر من 15 مقعدا نظرا لحاجة خفر السواحل وبالتزامن مع متطلبات التوسع الذي حدث في قطاعات وزارة الداخلية والإدارات الجديدة التي انضمت لإدارة خفر السواحل مثل (إدارة النقل البحري) و (إدارة الجودة) من وزارة المواصلات التي أصبحت من اختصاصات خفر السواحل.
من جهته قال مدير كلية الشرطة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد حقوقي عبدالعزيز العمر في تصريح مماثل ل(كونا) "نحاول قدر المستطاع لإلحاق الطلبة المقبولين في القرعة العلنية للدراسة في أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية في قطر الأسبوع المقبل ليلتحقوا مع بداية العام الدراسي ويشكلون كوكبة جديدة إضافة إلى زملائهم السابقين في السنة الدراسية الثالثة.
ولفت العمر إلى أن الـ63 متقدما هم الطلبة الذين تم اختيارهم وفقا لاجتيازهم اختبار القدرات و(الايلتز) والمقابلة الشخصية بالإضافة إلى اختبارات النشاط البدني والفحوصات الطبية اللازمة.
بدوره قال مساعد مدير إدارة القبول والتسجيل في أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية العقيد محمد المطيري ل(كونا) إن الأكاديمية تتشرف باستقبال دفعة جديدة من المتقدمين للدفعة ال16 تخصص خفر السواحل التي ستقام بدولة قطر في كلية (محمد بن غانم الغانم) البحرية.
وأشار المطيري إلى تقدم 549 شخصا وبعد إجراءات القبول من اختبار اللياقة البدنية واختبار الثقافة واللياقة الصحية وعمل المقابلات الشخصية وصل العدد الى 63 متقدما للقرعة العلنية مبينا أنه سيتم سحب 15 اسما لتمثيل دولة الكويت وسحب 10 أسماء من المتقدمين ليكونوا احتياط. (النهاية)

ع ج ر / أ م ح


MENAFN16092024000071011013ID1108679738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث