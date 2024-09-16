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تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية يتجاوز 60 مليون معاملة منجزة في 3 أعوام

9/16/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 16 - 9 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاثنين إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا من قبل أكثر من 3ر2 مليون مستخدم مباشرة عبر التطبيق خلال ثلاثة أعوام من انطلاقته.
وكشف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أبرز الإحصائيات الخاصة التي حققها التطبيق إذ تم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلاله والبالغ عددها اليوم 37 جهة.
وقال إن عدد مستخدمي ?التطبيق تجاوز حاليا 3ر2 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية يمكنهم استخدام التطبيق لتنفيذ معاملاتهم والاستفادة من خدماته الإلكترونية داخل دولة الكويت وخارجها.
وأفاد بأن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة اليوم عبر تطبيق (سهل) ارتفع إلى أكثر من (400) خدمة تقدمها الجهات الحكومية في حين كان عددها (123) خدمة عند انطلاقة وتدشين التطبيق رسميا في 15 سبتمبر 2021.
وأكد كاظم أن ثقة القيادة السياسية في حتمية صنع رفاهية رقمية للمواطن الكويتي انعكست من خلال التوجيهات والدعم الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومساعي سموه للمضي قدما في تنفيذ رؤى الحكومة على أرض الواقع وكذلك متابعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر التي تركز على ضرورة تمكين الجهات العامة رقميا وتطوير آليات العمل وفق تطلعات المواطنين "وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق قفزات واسعة في منظومة تنفيذ المعاملات الحكومية".
وأشاد كاظم بجميع جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وجميع الفرق العاملة في مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى لتطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين بإحداث تغيير ملموس ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية. (النهاية) س م ر /

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