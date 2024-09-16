تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية يتجاوز 60 مليون معاملة منجزة في 3 أعوام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت 16 - 9 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاثنين إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا من قبل أكثر من 3ر2 مليون مستخدم مباشرة عبر التطبيق خلال ثلاثة أعوام من انطلاقته.
وكشف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أبرز الإحصائيات الخاصة التي حققها التطبيق إذ تم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلاله والبالغ عددها اليوم 37 جهة.
وقال إن عدد مستخدمي ?التطبيق تجاوز حاليا 3ر2 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية يمكنهم استخدام التطبيق لتنفيذ معاملاتهم والاستفادة من خدماته الإلكترونية داخل دولة الكويت وخارجها.
وأفاد بأن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة اليوم عبر تطبيق (سهل) ارتفع إلى أكثر من (400) خدمة تقدمها الجهات الحكومية في حين كان عددها (123) خدمة عند انطلاقة وتدشين التطبيق رسميا في 15 سبتمبر 2021.
وأكد كاظم أن ثقة القيادة السياسية في حتمية صنع رفاهية رقمية للمواطن الكويتي انعكست من خلال التوجيهات والدعم الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومساعي سموه للمضي قدما في تنفيذ رؤى الحكومة على أرض الواقع وكذلك متابعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر التي تركز على ضرورة تمكين الجهات العامة رقميا وتطوير آليات العمل وفق تطلعات المواطنين "وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق قفزات واسعة في منظومة تنفيذ المعاملات الحكومية".
وأشاد كاظم بجميع جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وجميع الفرق العاملة في مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى لتطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين بإحداث تغيير ملموس ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية. (النهاية) س م ر /
MENAFN16092024000071011013ID1108679737
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.