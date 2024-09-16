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ارتفاع توقعات (الوكالة الذرية) بشأن الطاقة النووية للعام الرابع على التوالي

9/16/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 16 - 9 (كونا) -- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين إن توقعات الوكالة بشأن الطاقة النووية ترتفع للعام الرابع على التوالي ما يساهم في زيادة الزخم العالمي للتوسع النووي.
وأضاف غروسي خلال تقديمه الإصدار الـ44 من تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى 2050 بمناسبة انطلاق أعمال الدورة السنوية الـ68 للوكالة في فيينا أنه "من المتوقع زيادة القدرة النووية العالمية بمقدار 5ر2 أي ضعف القدرة الحالية بحلول عام 2050".
وذكر أن التقرير أشار إلى "التوقعات المتزايدة المنشورة في تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى 2050" مبينا أنها "تتماشى مع الإجماع العالمي في الحاجة إلى تسريع نشر الطاقة النووية".
وأوضح أنه جرى خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) الذي أقيم في دبي العام الماضي تضمين الطاقة النووية لأول مرة مشيرا إلى انه تم الدعوة إلى تسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة النووية للمساعدة في تحقيق إزالة الكربون العميقة والسريعة.
وأضاف غروسي أن "التوقعات الجديدة للطاقة الذرية تعكس الاعتراف المتزايد بالطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة والآمنة فضلا عن الاهتمام المتزايد بالمفاعلات النووية الصغيرة لاستهداف التطبيقات الكهربائية وغير الكهربائية لتحقيق أهداف المناخ وتعزيز التنمية المستدامة".
وذكر انه في نهاية عام 2023 كان هناك 413 مفاعلا للطاقة النووية قيد التشغيل بسعة عالمية تبلغ 5ر371 غيغاوات" موضحا أن السيناريو الأعلى لتوقعات الوكالة تشير إلى زيادة القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى 950 غيغاوات بحلول 2050.
وبين أن سيناريو التوقعات الاقل للوكالة يشير إلى زيادة القدرة إلى 514 غيغاوات مشيرا إلى أنه "تم أخذ جميع المفاعلات العاملة والتمديدات المحتملة لعمرها والزيادات المحتملة في الطاقة والإغلاقات المخطط لها ومشاريع البناء المتوقعة في العقود القليلة القادمة في الاعتبار في هذه التوقعات".
وأشار غروسي إلى أن "نحو 30 دولة جديدة تمضي قدما في خطط إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة لديها فيما تعمل دول أخرى على توسيع وتمديد أعمار محطات الطاقة النووية القائمة".
ويعكس الإصدار ال44 من تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى عام 2050 اتجاهات عالمية مفصلة في مجال استخدام الطاقة النووية في العالم.
ومنذ نشره للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما تم تحسين توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار لتعكس سياق الطاقة العالمي المتطور. (النهاية)

ع م ق / م ع ح ع



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