ارتفاع توقعات (الوكالة الذرية) بشأن الطاقة النووية للعام الرابع على التوالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 16 - 9 (كونا) -- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين إن توقعات الوكالة بشأن الطاقة النووية ترتفع للعام الرابع على التوالي ما يساهم في زيادة الزخم العالمي للتوسع النووي.
وأضاف غروسي خلال تقديمه الإصدار الـ44 من تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى 2050 بمناسبة انطلاق أعمال الدورة السنوية الـ68 للوكالة في فيينا أنه "من المتوقع زيادة القدرة النووية العالمية بمقدار 5ر2 أي ضعف القدرة الحالية بحلول عام 2050".
وذكر أن التقرير أشار إلى "التوقعات المتزايدة المنشورة في تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى 2050" مبينا أنها "تتماشى مع الإجماع العالمي في الحاجة إلى تسريع نشر الطاقة النووية".
وأوضح أنه جرى خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) الذي أقيم في دبي العام الماضي تضمين الطاقة النووية لأول مرة مشيرا إلى انه تم الدعوة إلى تسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة النووية للمساعدة في تحقيق إزالة الكربون العميقة والسريعة.
وأضاف غروسي أن "التوقعات الجديدة للطاقة الذرية تعكس الاعتراف المتزايد بالطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة والآمنة فضلا عن الاهتمام المتزايد بالمفاعلات النووية الصغيرة لاستهداف التطبيقات الكهربائية وغير الكهربائية لتحقيق أهداف المناخ وتعزيز التنمية المستدامة".
وذكر انه في نهاية عام 2023 كان هناك 413 مفاعلا للطاقة النووية قيد التشغيل بسعة عالمية تبلغ 5ر371 غيغاوات" موضحا أن السيناريو الأعلى لتوقعات الوكالة تشير إلى زيادة القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى 950 غيغاوات بحلول 2050.
وبين أن سيناريو التوقعات الاقل للوكالة يشير إلى زيادة القدرة إلى 514 غيغاوات مشيرا إلى أنه "تم أخذ جميع المفاعلات العاملة والتمديدات المحتملة لعمرها والزيادات المحتملة في الطاقة والإغلاقات المخطط لها ومشاريع البناء المتوقعة في العقود القليلة القادمة في الاعتبار في هذه التوقعات".
وأشار غروسي إلى أن "نحو 30 دولة جديدة تمضي قدما في خطط إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة لديها فيما تعمل دول أخرى على توسيع وتمديد أعمار محطات الطاقة النووية القائمة".
ويعكس الإصدار ال44 من تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى عام 2050 اتجاهات عالمية مفصلة في مجال استخدام الطاقة النووية في العالم.
ومنذ نشره للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما تم تحسين توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار لتعكس سياق الطاقة العالمي المتطور. (النهاية)
ع م ق / م ع ح ع
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