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فرنسا تدين قصف روسيا سفينة شحن حبوب أوكرانية في البحر الأسود

9/16/2024 3:12:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الاثنين بأشد العبارات الضربة الروسية التي استهدفت سفينة شحن تحمل حبوبا أوكرانية في البحر الأسود متجهة إلى مصر الخميس الماضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان "روسيا تواصل تعريضها الأمن الغذائي لملايين الأشخاص للخطر بعد تنفيذها ضربات متكررة ضد البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تسمح بتصدير الحبوب".
وأضاف البيان أن "الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا" تسببت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم بشكل كبير مؤكدة أن هذا "الابتزاز في مجال الأمن الغذائي يثقل كاهل الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عامين ونصف".
واعتبر أن المؤتمر الذي نظمته أوكرانيا في الرابع من سبتمبر الجاري كجزء من صيغة السلام الخاصة بها بمثابة التذكير بعواقب "العدوان الروسي" على الأمن الغذائي.
وأكد مواصلة فرنسا التزامها بالأمن الغذائي العالمي مشيرة إلى أنها منذ عام 2022 قدمت الدعم المالي لبرنامج الأغذية العالمي في إطار مبادرة "حبوب من أوكرانيا" لتمكين إيصال القمح والمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى أكثر من 62ر6 مليون شخص في الصومال واليمن والسودان وفلسطين.
واتهمت أوكرانيا الخميس الماضي روسيا باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب سفينة مدنية لنقل الحبوب بصاروخ في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لرومانيا. (النهاية)

م ع / ر س


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