فرنسا تدين قصف روسيا سفينة شحن حبوب أوكرانية في البحر الأسود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 16 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الاثنين بأشد العبارات الضربة الروسية التي استهدفت سفينة شحن تحمل حبوبا أوكرانية في البحر الأسود متجهة إلى مصر الخميس الماضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان "روسيا تواصل تعريضها الأمن الغذائي لملايين الأشخاص للخطر بعد تنفيذها ضربات متكررة ضد البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تسمح بتصدير الحبوب".
وأضاف البيان أن "الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا" تسببت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم بشكل كبير مؤكدة أن هذا "الابتزاز في مجال الأمن الغذائي يثقل كاهل الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عامين ونصف".
واعتبر أن المؤتمر الذي نظمته أوكرانيا في الرابع من سبتمبر الجاري كجزء من صيغة السلام الخاصة بها بمثابة التذكير بعواقب "العدوان الروسي" على الأمن الغذائي.
وأكد مواصلة فرنسا التزامها بالأمن الغذائي العالمي مشيرة إلى أنها منذ عام 2022 قدمت الدعم المالي لبرنامج الأغذية العالمي في إطار مبادرة "حبوب من أوكرانيا" لتمكين إيصال القمح والمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى أكثر من 62ر6 مليون شخص في الصومال واليمن والسودان وفلسطين.
واتهمت أوكرانيا الخميس الماضي روسيا باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب سفينة مدنية لنقل الحبوب بصاروخ في البحر الأسود داخل المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لرومانيا. (النهاية)
م ع / ر س
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