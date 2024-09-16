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(الكويت) يتغلب على القطن اليمني (44 - 13) ضمن البطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري والكأس

9/16/2024 3:12:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 9 (كونا) -- تغلب فريق نادي الكويت لكرة اليد على نظيره القطن اليمني بنتيجة (44 - 13) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس الـ39 التي انطلقت اليوم الإثنين في دولة الكويت.
وأنهى حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والمستمرة منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري شوط المباراة الأول بفارق شاسع بنتيجة (22 - 5) ليكمل سيطرته في شوط المباراة الثاني لتنتهي بنتيجة (44 - 13).
وانطلقت البطولة في وقت سابق اليوم بمواجهة (الحشد) العراقي و(البنك الأهلي) المصري وانتهت بفوز الأول بنتيجة (28-29) وفي ثاني المباريات انتصر (السالمية) الكويتي على (الأهلي) القطري بنتيجة مماثلة فيما انتصر (الغرافة) القطري على (القادسية) الكويتي بنتيجة (24-22).
وتستكمل البطولة غدا بمواجهة الأهلي القطري مع الكرخ العراقي في حين يلاقي الحشد العراقي نظيره مليحة الإماراتي.
ويلتقي السالمية الكويتي غدا مع القطن اليمني في حين يواجه البنك الأهلي المصري الغرافة القطري. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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