(الكويت) يتغلب على القطن اليمني (44 - 13) ضمن البطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري والكأس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 9 (كونا) -- تغلب فريق نادي الكويت لكرة اليد على نظيره القطن اليمني بنتيجة (44 - 13) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري
والكأس الـ39 التي انطلقت اليوم الإثنين في دولة الكويت.
وأنهى حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والمستمرة منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري شوط المباراة الأول بفارق شاسع بنتيجة (22 - 5) ليكمل سيطرته في شوط المباراة الثاني لتنتهي بنتيجة (44 - 13).
وانطلقت البطولة في وقت سابق اليوم بمواجهة (الحشد) العراقي و(البنك الأهلي) المصري وانتهت بفوز الأول بنتيجة (28-29) وفي ثاني المباريات انتصر (السالمية) الكويتي على (الأهلي) القطري بنتيجة مماثلة فيما انتصر (الغرافة) القطري على (القادسية) الكويتي بنتيجة (24-22).
وتستكمل البطولة غدا بمواجهة الأهلي القطري مع الكرخ العراقي في حين يلاقي الحشد العراقي نظيره مليحة الإماراتي.
ويلتقي السالمية الكويتي غدا مع القطن اليمني في حين يواجه البنك الأهلي المصري الغرافة القطري. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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