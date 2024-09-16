ولي العهد ورئيس الوزراء المصري يستعرضان العلاقات الثنائية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفي بداية اللقاء، رحب ولي العهد برئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، وقد نقل
تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما حمله الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته إلى الرئيس المصري.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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