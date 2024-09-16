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ولي العهد ورئيس الوزراء المصري يستعرضان العلاقات الثنائية - جريدة الوطن السعودية

9/16/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفي بداية اللقاء، رحب ولي العهد برئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، وقد نقل تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما حمله الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته إلى الرئيس المصري.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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