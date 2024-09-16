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الصحة تضبط طبيب أسنان غير سعودي تجاوز حدود اختصاصه في تبوك

9/16/2024 3:11:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الصحة عن ضبط طبيب أسنان عام غير سعودي في منطقة تبوك بعد تجاوزه حدود اختصاصه بالعمل على زراعة الأسنان، مخالفاً أحكام المادة (2-9) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وهو ما يتنافى مع ضوابط تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية. وأشارت "الصحة" إلى قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يقضي بإيقاع عقوبة جزائية تتمثل في سجن الممارس الصحي المخالف، وفرض غرامة مالية، وذلك استنادًا على المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
وأوضحت "الصحة" أن الممارس الصحي يعمل طبيب أسنان عام في إحدى المجمعات الطبية الخاصة، وتمثلت مخالفته في العمل على زراعة الأسنان، متجاوزا ً بذلك حدود صلاحيات اختصاصه وامتيازاته السريرية ، منافياً بذلك القواعد المهنية ، ومعرضاً المرضى وسلامتهم للخطر.
وفي إطار السعي المستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الصحية وحماية المرضى من أي تجاوزات أو مخاطر، أكدت وزارة الصحة مواصلتها للجولات الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية ، لافتة النظر إلى أنها لن تتوانى في تطبيق عقوبات السجن والغرامات للمخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة. وأكدت الصحة التزامها بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كافة ، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بصرامة لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.

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