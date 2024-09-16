تقني عسير يطلق مبادرة يوم في مهنة

MENAFN - Al Watan) نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير دشن نائب المدير العامة المهندس معيض بن مسفر آل شايع مبادرة (يوم في مهنة) بحضور مشرفالارشاد التربوي بإدارة في سراة عبيدة د عبد الله بنصالح ال عصمان وعميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة المهندس سلمان بن سالمالمالكي وذلك في الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة والتي تستهدف طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض آل مريع بأن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد طلاب التعليم العام بمهارات تقنية ومهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال استضافةطلاب المرحلة المتوسطة ليوم كامل في المعاهد الصناعيةالثانوية وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ليوم كامل فيالكليات التقنية, وإقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخلالمدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير على المهن التييحتاجها سوق العمل.

وأضاف بأنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة خلال العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بغرض تعزيز الاتجاهات الايجابية نحو المهن التي يتطلبها سوق العمل, كما ستساهم هذه المبادرة في غرس ثقافة التطوع لدى مدربي ومدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانويةبالمنطقة من خلال إقامة الورش التدريبية التطوعية للفئاتالمستهدفة.

وأشار" آل مريع" بأن هذه المبادرة تأتي ضمن 19 مبادرة نوعية أطلقتها الإدارة في بداية العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ موجهة لشرائح متعددة من المجتمع المحلي وبعض منسوبي ومنسوبات القطاعات الحكومية، حيث قدم ال مريع شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية ومشرف فرع المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة ومنسوبي المعهد على جهودهم في هذه المبادرة .