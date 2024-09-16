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قياس للأداء الأكاديمي بالجامعات في 24 تخصصا

9/16/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبارات برنامج جاهزية لعام 2024، والانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لطلبة الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصاً، بعد مشاركة أكثر من 450 برنامجاً أكاديميّاً في 50 جامعة وكلية، وأتاحت النتائج على المنصة الرقمية للاعتماد والتصنيف.
وأصدرت الهيئة على المنصة بطاقات الأداء العامة للجامعات والكليات بناءً على نتائج كل جامعة أو كلية في هذه الاختبارات، كما أصدرت بطاقات تفصيلية لكل برنامج، تتضمن تقييماً للمجالات العامة والتفصيلية للتخصص، وتعد مخرجات البرنامج مدخلات للاعتماد الأكاديمي والتصنيف السعودي العالمي (صقر).
تحصيـل الخريجين
كانت الاختبارات عُقدت في الربع الأول من العام الحالي، واستهدفت الطلبة المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس للتخصصات المستهدفة، التي تأتي ضمن متطلبات برنامج جاهزية لرفع جودة مخرجات التعليم العالي وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وتستهدف هذه الاختبارات -التي عقدت للسنة الثانية على التوالي، قياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم المختلفة، وبما يتوافق مع المعايير التخصصية العلمية، ومن شأنها أن تعزز الجهود لقياس ورفع جاهزية الطلاب والطالبات للانضمام لسوق العمل، وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وأن تقلل نسب البطالة وصولاً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نظم المعلومات
شملت الاختبارات المعيارية في مرحلتها الثانية 24 تخصصاً جامعيّاً وهي: في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، وكذلك علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، إضافة إلى ستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، هي: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، وكذلك تخصصات المرحلة الأولى لـ(13 تخصصاً) وهي (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي).

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