قياس للأداء الأكاديمي بالجامعات في 24 تخصصا

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت هيئة تقويم التعليم
والتدريب نتائج اختبارات برنامج جاهزية لعام 2024، والانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لطلبة الجامعات
والكليات السعودية في 24 تخصصاً، بعد مشاركة أكثر من 450 برنامجاً أكاديميّاً في 50 جامعة
وكلية، وأتاحت النتائج على المنصة الرقمية للاعتماد والتصنيف.
وأصدرت الهيئة على المنصة بطاقات الأداء العامة للجامعات والكليات بناءً على نتائج كل جامعة أو كلية في هذه الاختبارات، كما أصدرت بطاقات تفصيلية لكل برنامج، تتضمن تقييماً للمجالات العامة والتفصيلية للتخصص، وتعد مخرجات البرنامج مدخلات للاعتماد الأكاديمي والتصنيف السعودي العالمي (صقر).
تحصيـل الخريجين
كانت الاختبارات عُقدت في الربع الأول من العام الحالي، واستهدفت الطلبة المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس للتخصصات المستهدفة، التي تأتي ضمن متطلبات برنامج جاهزية لرفع جودة مخرجات التعليم العالي وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وتستهدف هذه الاختبارات -التي عقدت للسنة الثانية على التوالي، قياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم المختلفة، وبما يتوافق مع المعايير التخصصية العلمية، ومن شأنها أن تعزز الجهود لقياس ورفع جاهزية الطلاب والطالبات للانضمام لسوق العمل، وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وأن تقلل نسب البطالة وصولاً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نظم المعلومات
شملت الاختبارات المعيارية في مرحلتها الثانية 24 تخصصاً جامعيّاً وهي: في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، وكذلك علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، إضافة إلى ستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، هي: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، وكذلك تخصصات المرحلة الأولى لـ(13 تخصصاً) وهي (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي).
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