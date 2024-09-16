4 أنواع من الأطعمة تزيد خطر السكري

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت دراسة جديدة إن 4 أنواع من الأطعمة تزيد بشكل أكبر مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2.





ونُشرت الدراسة على موقع مجلة "لانسيت" الطبية، وأشارت إلى: الوجبات الخفيفة اللذيذة، والمنتجات الحيوانية مثل اللحوم المصنعة، والوجبات الجاهزة للأكل، والمشروبات المحلاة بالسكر أو بديل صناعي، باعتبارها مصدر أكبر للخطر.





وقالت الباحثة الرئيسية راشيل باترهام من كوليدج لندن: "تؤكد هذه الدراسة أن الأطعمة التي تم تصنيفها على أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ليست كلها متشابهة من حيث المخاطر الصحية المرتبطة بها".





وفي الدراسة، حلّل الباحثون استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لنحو 312 ألف شخص من 8 دول أوروبية، وتم تتبع المشاركين لمدة 11 عاماً في المتوسط.





وربط الباحثون كل زيادة بنسبة 10% في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بارتفاع بنسبة 17% في خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب "نيويورك بوست".







تبرئة بعض الأطعمة

ووجد البحث أن الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والحلويات والبدائل النباتية مثل الصلصات وبدائل الحليب مرتبطة بانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري.





وقالت باترهام: "الخبز والحبوب، على سبيل المثال، من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للعديد من الناس". "بناءً على نتائجنا، أعتقد أنه يجب علينا التعامل معها بشكل مختلف عن الوجبات الخفيفة كالبرغر والبيتزا، أو المشروبات السكرية".





وخلصت النتائج إلى "أن تقليل استهلاك بعض الأطعمة المعالجة واستبدالها بأطعمة كاملة غير معالجة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2".