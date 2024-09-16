4 أنواع من الأطعمة تزيد خطر السكري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قالت دراسة جديدة إن 4 أنواع من الأطعمة تزيد بشكل أكبر مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2.
ونُشرت الدراسة على موقع مجلة "لانسيت" الطبية، وأشارت إلى: الوجبات الخفيفة اللذيذة، والمنتجات الحيوانية مثل اللحوم المصنعة، والوجبات الجاهزة للأكل، والمشروبات المحلاة بالسكر أو بديل صناعي، باعتبارها مصدر أكبر للخطر.
وقالت الباحثة الرئيسية راشيل باترهام من جامعة كوليدج لندن: "تؤكد هذه الدراسة أن الأطعمة التي تم تصنيفها على أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ليست كلها متشابهة من حيث المخاطر الصحية المرتبطة بها".
وفي الدراسة، حلّل الباحثون استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لنحو 312 ألف شخص من 8 دول أوروبية، وتم تتبع المشاركين لمدة 11 عاماً في المتوسط.
وربط الباحثون كل زيادة بنسبة 10% في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بارتفاع بنسبة 17% في خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب "نيويورك بوست".
تبرئة بعض الأطعمة
ووجد البحث أن الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والحلويات والبدائل النباتية مثل الصلصات وبدائل الحليب مرتبطة بانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري.
وقالت باترهام: "الخبز والحبوب، على سبيل المثال، من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للعديد من الناس". "بناءً على نتائجنا، أعتقد أنه يجب علينا التعامل معها بشكل مختلف عن الوجبات الخفيفة كالبرغر والبيتزا، أو المشروبات السكرية".
وخلصت النتائج إلى "أن تقليل استهلاك بعض الأطعمة المعالجة واستبدالها بأطعمة كاملة غير معالجة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2".
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