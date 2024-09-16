الفوسفات تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للشركة، والعاملين فيها يرفعون أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ،وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
ضارعين إلى المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته والأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.
وكل عام والوطن وقائده بألف خير
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