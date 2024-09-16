Monday, 16 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفوسفات تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

9/16/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للشركة، والعاملين فيها يرفعون أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ،وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
ضارعين إلى المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته والأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

وكل عام والوطن وقائده بألف خير

MENAFN16092024000072011014ID1108679650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث