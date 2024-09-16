Monday, 16 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتكوين تتجاوز 58 ألف دولار مع انتعاش أسهم التكنولوجيا

9/16/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- ارتفعت عملة بيتكوين فوق 58 ألف دولار أمس على خلفية ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأميركية والمكاسب في سوق الأسهم الآسيوية.
ودعمت بيانات التضخم الأميركية لشهر آب الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة حيث ارتفع التضخم الأساسي بشكل أسرع من المتوقع إلى أكثر من 0.3 %.
وفي هذه الأثناء، اختتم صانع الرقائق إنفيديا التعاملات بارتفاع بنسبة 8.2 %، في حين قفزت الأسهم الرئيسية مايكروسوفت، وغوغل، وأبل، بنحو 2.13 %.
وانتشرت المكاسب في آسيا مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. خرج مؤشر نيكاي 225 الياباني من سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مع تراجع الين قليلاً بعد ارتفاع قياسي أمس مقابل الدولار الأميركي.
وفي الوقت نفسه، أحدثت سلسلة الكتل Sui ذات الطبقة 1 موجات حيث تفوقت الرمز المميز على السوق، حيث ارتفعت بنسبة تزيد على 16 % وفقاً لبيانات مؤشرات CoinDesk، مقابل ارتفاع بنسبة 1.67 % في مؤشر CoinDesk 20 الأوسع.
من المرجح أن تتفوق SUI على السوق بسبب الإعلان الأخير لشركة Grayscale عن فتح Grayscale Sui Trust.
وفقاً لصفحة معلومات عامة من Grayscale، فإن القيمة الصافية للأصول لكل وثيقة من الصندوق هي 13.50 دولار، بينما تحتوي كل وثيقة على 14.95 رمز SUI، مما يجعل قيمة كل رمز Sui في Trust تعادل 90 سنتاً. بالنظر إلى القيمة الحالية لـSui التي تزيد قليلاً على 1 دولار، يبدو أن السوق تستعد لخصم Grayscale.
في مكان آخر، سجلت رموز الذكاء الاصطناعي مكاسب متواضعة حيث ذكرت بلومبرغ أن OpenAI تخطط لجمع 6.5 مليار دولار بتقييم 150 مليار دولار. ارتفع رمز NEAR Protocol بنسبة 6 %، بينما ارتفع رمز FET الخاص بتحالف الذكاء الاصطناعي الفائق بنسبة 9 % ويتداول فوق 1.40 دولار.
وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة العملاء الخاصين في Henley & Partners أحمد برغل، إن معظم الدول التي يتركز فيها مليونيرات بيتكوين لديها برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.
وأضاف أن السلفادور هي الدولة الوحيدة التي تقدم الجنسية عن طريق استثمار مليون دولار في
بيتكوين. - (وكالات)

MENAFN16092024000072011014ID1108679648

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث