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كيف ستتفاعل الأسواق مع قرار الفيدرالي بخفض الفائدة؟

9/16/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الرياض - تتحضر الأسواق العالمية هذا الأسبوع لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والذي سيكون الأخير قبل الانتخابات الأميركية، حيث أصبح خفض أسعار الفائدة أمراً محسوماً، فيما تتباين التوقعات بين خفضها 25 أو 50 نقطة أساس.
وتقف الفائدة حاليا بين 5.25 و5.5 % وهي الأعلى منذ 23 عاما، وسيكون قرار الخفض هو الأول منذ أكثر من 4 سنوات.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق في Tradepedia، حبيب عقيقي، إنه رغم أن توجهات "الفيدرالي" غير واضحة بشأن حجم التخفيض المرتقب إلا أن حركة الأسواق مع اقتراب موعد التخفيض توضح ما سنترقبه، نظراً لأن جلسة الجمعة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار الذهب والين الياباني وأعقبها تراجع عوائد السندات والدولار، فيما ارتفعت أسواق الأسهم وأغلقت على أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر الماضي.
وأوضح أنه وسط غياب محفزات لهذا الأداء، فإن الأسواق تسعر تخفيض أعلى لمعدلات الفائدة، وتأتي حركة الأسواق من توقعات وتمركز جديد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وقال عقيقي، إن تخفيض الفائدة تأثيره واضح على أسعار الذهب التي ستشهد ارتفاعات إضافية، وأيضاً واضح على تراجع الدولار وعوائد السندات، فيما سيعتمد أداء أسواق الأسهم على أداء الاقتصاد بعد عملية التخفيض.
وسيكون الأربعاء المقبل يوماً حاسماً للأسواق العالمية لا سيما أسواق الأسهم، وفق كبير مديري المحافظ الخاصة في وثيق المالية، يوسف قسنطيني، مضيفاً أن السؤال الحالي كم سيخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة، وسط توقعات لبنوك استثمار مثل جي بي مورغان تتوقع خفضها 50 نقطة أساس.
وأضاف قسنطيني، أنه في كل الأحوال سينعش خفض الفائدة الأسواق لا سيما وسط موجة إفلاس للشركات حول العالم ولا بد للفيدرالي أن يخفض الفائدة وقد يكون الخفض 50 نقطة أساس.
وتظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي أن المستثمرين يراهنون بشكل متزايد على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، وفقا لخدمة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وبينما ستخفض البنوك المركزية الخليجية أسوة بالبنك الفيدرالي الأميركي، قال المدير التنفيذي لإدارة الصناديق والمحافظ في الاستثمارات الوطنية، عمرو سرحان، إن البنك المركزي الكويتي قد لا يتبع قرار "الفيدرالي" بخفض الفائدة هذا الأسبوع، وقد يتبعه في المرة الثانية لخفض الفائدة، نظراً لأن الفارق في سعر الفائدة بين "الفيدرالي" و"المركزي" الكويتي يبلغ 125 نقطة أساس، وهو أعلى فارق منذ 2015.
وأضاف أن "المركزي" الكويتي ليس مضطراً لتخفيض الفائدة، لكنه يريد تقليص الفجوة بينه وبين "الفيدرالي".
وقال سرحان، إن تخفيض الفائدة المتوقع يوم الأربعاء المقبل سيعود بالإيجاب على أسواق الأسهم الكويتية. - (وكالات)

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