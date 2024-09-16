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الأردن يستدين 882 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة تبعات كورونا

9/16/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- ارتفعت التزامات الأردن لصالح البنك الدولي إلى 882.87 مليون دولار حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي ضمن برنامج الاستجابة لما يعرف بـ"فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يصرف البنك بموجبه مبالغا مالية على شكل قروض "لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا".
وبين التقرير أن ما تم صرفه لصالح الأردن يشكل ما نسبته 87 % من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج والبالغ نحو 1.014 مليار دولار، إذ تبقى من إجمالي حجم التمويل(القرض) المخصص للبرنامج حوالي 131 مليون دولار.
ومن الجدير ذكره أنه من المقرر وفق وثيقة البرنامج بين البنك الدولي والحكومة الأردنية والتي تم توقيعها في عام 2020، أن يبدأ سداد القرض من قبل الأردن في العام 2026 وينتهي في العام 2040 وسيتم دفعه على دفعتين سنوياً.
إلى ذلك، أعلن البنك أخيرا عن إعادة هيكلة البرنامج وعن تمديده لعام إضافي آخر لينتهي العمل به في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2025 بدلا من نهايته في نفس الشهر من العام الحالي.
ويقول البنك "إن هدف البرنامج الإنمائي الذي تمت الموافقة عليه في نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2020، يتمثل في توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في الأردن".
ووفقا للبنك ستساهم إعادة الهيكلة البرنامج المقررة ، في زيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال البرنامج من 432 ألفا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليون إلى نحو مليوني فرد.
كما من المقرر أن تساعد إعادة الهيكلة في زيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية بموجب برنامج "تكافل" من 234 ألف أسرة إلى 254 ألف أسرة، وعدد الأفراد من نحو 1.24 مليون إلى 1.34 مليون فرد؛ إذ من المقرر أن يتم إضافة 190 ألف أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج التحويلات النقدية (تكافل1) خلال عام 2024.
وبحسب تقرير أصدره البنك في تاريخ 13 أيلول(سبتمبر) الحالي حول اتفاقه مع الحكومة الأردنية على خطة عمل لاستكمال البرنامج، ستتم عملية إعادة الهيكلة من خلال استخدام 63.42 مليون دولار من الأموال غير المصروفة من المشروع لتوسيع برنامج التحويلات النقدية الموحدة في عام 2024 لحماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر.
وأشار التقرير إلى أنه من بين هذه الأسر، سيتم اختيار 15 ألف أسرة جديدة من قائمة انتظار التكافل/التحويلات النقدية الموحدة، بدءًا من الأفقر.
كما سيتم نقل 5 آلاف أسرة من قائمة الحالات القديمة لصندوق المعونة الوطنية إلى التكافل/التحويلات النقدية (الدعم النقدي الموحد)، إذ من المتوقع إدراج هؤلاء المستفيدين في البرنامج الموحد بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.
وكان البنك قدم عند الموافقة على البرنامج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية في منتصف عام 2020 قرض بقيمة 374 مليون دولار لتمويل تنفيذه، وافق في شهر حزيران (يوليو) من عام 2021، على تقديم تمويل إضافي للبرنامج التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة البرنامج حينها إلى 664 مليون دولار، كما وافق في شهر آذار(مارس) من عام 2022، على تمويل إضافي آخر بقيمة 350 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى قرابة مليار دولار.
و أوضح التقرير أن وصول عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى نحو 432 ألف أسرة يفوق الهدف التنموي له الذي حدد عند انطلاقه والمقدر حينها بـ400 ألف أسرة، حيث إن 18 % من الأسر المستفيدة من البرنامج تقودها نساء وهو ما يفوق أيضا الهدف التنموي الذي كان يستهدف الأسر التي تقودها النساء والمحدد بـ10 %.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج حقق هدف استفادة 110 آلاف عامل من إعانات الأجور من مؤسسة الضمان الاجتماعي تقريبا.

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