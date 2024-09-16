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19.2 مليار دينار مدفوعات إلكترونية في 8 أشهر

9/16/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– كشفت آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن سجلت مستوى قياسيا جديدا بعدما بلغت 19.2 مليار دينار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.
وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" ارتفاع قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية، التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية، بمقدار 6.66 مليار دينار وبنسبة تصل إلى 54 % مقارنة بقيمتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 12.5 مليار دينار.
وأظهر رصد أجرته "الغد" أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن خلال أول 8 أشهر من العام الحالي على النحو التالي، "كليك" زهاء 7.23 مليار دينار و"جوموبي" 3.37 مليار فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" على النسبة الأكبر من الإجمالي بما قيمته 8.56 مليار دينار.
وبينت الأرقام الرسمية أن الحصة الأكبر بنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي " كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال وأن الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم" كانت لخدمات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).
وعلى صعيد متصل، أظهر رصد "الغد" أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي قد سجلت مستوى قياسيا بحوالي 125.11 مليون حركة.
وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي على النحو الآتي، "كليك" قرابة 16.1 مليون حركة
و"جوموبي" قرابة أكثر من 15.4 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا " إي فواتيركم " قرابة 33.5 مليون حركة.
وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام " كليك" سجل مع نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، قرابة 1.52 مليون مستخدم.
وبالنسبة لنظام "جوموبي" بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي قرابة 2.29 مليون مستخدم شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر.
وقالت البيانات "عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.39 مليون مستخدم".

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