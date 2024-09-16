19.2 مليار دينار مدفوعات إلكترونية في 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– كشفت آخر الأرقام الرسمية أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن سجلت مستوى قياسيا جديدا بعدما بلغت 19.2 مليار دينار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.
وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" ارتفاع قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية، التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية، بمقدار 6.66 مليار دينار وبنسبة تصل إلى 54 % مقارنة بقيمتها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 12.5 مليار دينار.
وأظهر رصد أجرته "الغد" أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الأردن خلال أول 8 أشهر من العام الحالي على النحو التالي، "كليك" زهاء 7.23 مليار دينار و"جوموبي" 3.37 مليار فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" على النسبة الأكبر من الإجمالي بما قيمته 8.56 مليار دينار.
وبينت الأرقام الرسمية أن الحصة الأكبر بنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي " كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال وأن الحصة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم" كانت لخدمات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).
وعلى صعيد متصل، أظهر رصد "الغد" أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي قد سجلت مستوى قياسيا بحوالي 125.11 مليون حركة.
وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي على النحو الآتي، "كليك" قرابة 16.1 مليون حركة
و"جوموبي" قرابة أكثر من 15.4 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا " إي فواتيركم " قرابة 33.5 مليون حركة.
وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة، فقد شهدت زيادات مع زيادة إقبال الناس على الدفع الإلكتروني وما يوفره من مزايا وسهولة في التعاملات المالية، فقد أظهر التقرير أن عدد مستخدمي نظام " كليك" سجل مع نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، قرابة 1.52 مليون مستخدم.
وبالنسبة لنظام "جوموبي" بلغ عدد مستخدميه نهاية الشهر الماضي قرابة 2.29 مليون مستخدم شكل الأردنيون منهم النسبة الأكبر.
وقالت البيانات "عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" سجل مع نهاية الشهر الماضي حوالي 4.39 مليون مستخدم".
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