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ضرورة إجراءات عاجلة لمواجهة تراجع المملكة بمؤشر الشفافية العقارية

9/16/2024 3:10:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – اكد خبراء ومستثمرون في القطاع العقاري ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عاجلة حتى لا يتواصل تراجع الأردن في مؤشر الشفافية العقارية.
وبينوا لـ"الغد" ان تصنيف الأردن في المرتبة 70 من بين 89 دولة وحلوله في فئة الدول منخفضة الشفافية العقارية يؤثر سلبا على الاستثمار في العقار.
وأوضحوا ان غياب الاستقرار التشريعي والتنظيمي وعدم توفر البيانات الدقيقة والواقعية والشفافة، والاجراءات البيروقراطية وارتفاع الرسوم والضرائب جميعها عوامل أثرت سلبا على ترتيب الأردن في مؤشر الشفافية العقارية.
وتراجع تصنيف الأردن درجة واحدة في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال" للعام 2024، مقارنة بالمؤشر السابق للعام 2022، حسب مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال".
وحل الأردن في المرتبة 70 من بين 89 دولة بدرجة 4.02، وكان في العام 2020، في الترتيب 66 بنتيجة 3.69 وفي العام 2022، بالترتيب 69 بنتيجة 3.93
وتتراوح درجات مؤشر الشفافية بين 1 و5، حيث إن الدولة التي تحصل على درجة مثالية تبلغ 1 شفافية كاملة في القطاع العقاري، بينما تشير درجة 5 إلى انعدام الشفافية.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس ماجد غوشه اكد ان غياب الشفافية والموضوعية وعدم توفر المعلومات العقارية الدقيقة لا سيما في اسعار الاراضي التي تعتمد على القيم الادارية غير الموضوعية والبعيدة عن الواقع وغياب الاستقرار التشريعي سواء ما يتعلق بقطاع العقار والاستثمار اثر سلبا على تصنيف الأردن.
واشار غوشه الى أن الاجراءات البيروقراطية في المؤسسات ذات العلاقة بالعقار والاسكان ومنها تحويل معاملات التأجير التمويلي للاراضي الى رئاسة الوزراء بدلا من الاكتفاء كما كان سابقا بموافقة دائرة الاراضي والمساحة والذي تسبب بتأخير كبير في انجاز المعاملات الى جانب سعر الفائدة البنكية المرتفع والضرائب والرسوم العالية وعدم الاستقرار في الاقليم اثر سلبا على الاستثمار العقاري.
كما اشار الى ان نحو 3 آلاف شركة اسكان مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة لا يعمل سوى نصفها في السوق بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاع الاسكان والعقار.
واعرب عن اسفه ان الحكومة تسمع الى المستثمرين في قطاع الاسكان وملاحظاتهم وشكاويهم ومطالبهم التي تخدم الاستثمار والاقتصاد الأردني دون اخذها على محمل الجد والاستجابة لها.
من جانبه، قال نائب الرئيس الاسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس منير ابو عسل ان الأردن والذي يتقدم في عدد من المؤشرات الدولية لعدد من القطاعات، الا انه وللأسف يحل في موقع متأخر في الترتيب في الشفافية العقارية.
واكد ابو عسل ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة حتى لا يتواصل ترتيب الأردن في مؤشر الشفافية العقارية.
واشار الى ان الجمعية سبق وان اقترحت على الحكومة انشاء بنك معلومات عقاري يوفر معلومات دقيقة وواضحة وواقعية وشفافة حول العقار واعطاء الاسعار ومعرفتها بدرجة من الدقة والشفافية مشيرا الى معاناة القطاع من القيم الادارية المبالغ فيها والتي حددت بطريقة غير موضوعية وشفافة ولم تستجب دائرة الاراضي لمطالبات المواطنين والمستثمرين لإعادة النظر فيها.
ودعا الى ان تقوم الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بإعادة النظر في القيم الادارية وانشاء دليل عقاري واضح شفاف واقرب للدقة الواقعية في الاسعار. واكد ابو عسل ان عدم استقرار التشريعات الناظمة وذات العلاقة وغياب الاستقرار التنظيمي وتغيير الاجراءات المستمر يربك المستثمر ويحول دون الاقبال على الاستثمار في العقار في الأردن.
ودعا الى وضع خطة عشرية للاستثمار والاجراءات والتشريعات حتى يكون القرار الاستثماري مبنيا على معلومات صحيحة وغير متغيرة. مؤكدا اهمية ان تقوم كل الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الاشغال ودائرة الاراضي والمساحة ووزارت البلديات والمياه وأمانة عمان وغيرها من الجهات الرسمية بإجراءات سريعة وفعالة وإلا فإن التراجع سيستمر.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ان قطاع العقار يعتمد بشكل شبه كلي على الأردنيين وخصوصا المغتربين مع ضعف الاعتماد على المستثمرين الاجانب.
واشار عبد الخالق إلى أن ارتفاع اسعار الفائدة والظروف الاقليمية وغياب الاستقرار التشريعي والتنظيمي والإجرائي والافتقار الى بيانات واضحة ودقيقة وشفافة والاجراءات البيروقراطية أثرت سلبا على تصنيف الأردن في مؤشر الشفافية العقارية وكانت سببا رئيسا في تراجعه في المؤشر.
واكد على ضرورة اتخاذ الحكومة والجهات ذات العلاقة اجراءات شاملة وسريعة تعالج اسباب التراجع المتواصل
وتصدرت المملكة المتحدة جدول الترتيب، أما عربيا فجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى عربيا و28 عالميا، فيما تذيل العراق الترتيب عربيا وعالميا.
ويصنف المؤشر دول العالم في خمس درجات: مرتفعة الشفافية، شفافة، شبه شفافة، منخفضة الشفافية، وغير شفافة.
ويقوم المؤشر بتجميع 256 مقياسًا فرديًا للشفافية ضمن 14 مجالًا موضوعيًا، ويتم تنظيم هذه المجالات الموضوعية وتوزيعها على ستة مؤشرات فرعية رئيسية: قياس الأداء 25 %، أساسيات السوق: 16.5 %، حوكمة المركبات المدرجة: 10 % التنظيم والقانون: 23.5 %، إجراءات معاملات الانتقال: 15 %، الاستدامة: 10 %.
ويعتمد المؤشر لهذه الشركة والذي يصدر كل عامين، على مزيج من البيانات الكمية للسوق والمعلومات التي يتم جمعها من خلال مسح لشبكة الأعمال العالمية لشركة جيه إل إل ولاسال عبر 89 دولة في العالم.

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