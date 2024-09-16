ضرورة إجراءات عاجلة لمواجهة تراجع المملكة بمؤشر الشفافية العقارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – اكد خبراء ومستثمرون في القطاع العقاري ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عاجلة حتى لا يتواصل تراجع الأردن في مؤشر الشفافية العقارية.
وبينوا لـ"الغد" ان تصنيف الأردن في المرتبة 70 من بين 89 دولة وحلوله في فئة الدول منخفضة الشفافية العقارية يؤثر سلبا على الاستثمار في العقار.
وأوضحوا ان غياب الاستقرار التشريعي والتنظيمي وعدم توفر البيانات الدقيقة والواقعية والشفافة، والاجراءات البيروقراطية وارتفاع الرسوم والضرائب جميعها عوامل أثرت سلبا على ترتيب الأردن في مؤشر الشفافية العقارية.
وتراجع تصنيف الأردن درجة واحدة في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال" للعام 2024، مقارنة بالمؤشر السابق للعام 2022، حسب مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال".
وحل الأردن في المرتبة 70 من بين 89 دولة بدرجة 4.02، وكان في العام 2020، في الترتيب 66 بنتيجة 3.69 وفي العام 2022، بالترتيب 69 بنتيجة 3.93
وتتراوح درجات مؤشر الشفافية بين 1 و5، حيث إن الدولة التي تحصل على درجة مثالية تبلغ 1 شفافية كاملة في القطاع العقاري، بينما تشير درجة 5 إلى انعدام الشفافية.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس ماجد غوشه اكد ان غياب الشفافية والموضوعية وعدم توفر المعلومات العقارية الدقيقة لا سيما في اسعار الاراضي التي تعتمد على القيم الادارية غير الموضوعية والبعيدة عن الواقع وغياب الاستقرار التشريعي سواء ما يتعلق بقطاع العقار والاستثمار اثر سلبا على تصنيف الأردن.
واشار غوشه الى أن الاجراءات البيروقراطية في المؤسسات ذات العلاقة بالعقار والاسكان ومنها تحويل معاملات التأجير التمويلي للاراضي الى رئاسة الوزراء بدلا من الاكتفاء كما كان سابقا بموافقة دائرة الاراضي والمساحة والذي تسبب بتأخير كبير في انجاز المعاملات الى جانب سعر الفائدة البنكية المرتفع والضرائب والرسوم العالية وعدم الاستقرار في الاقليم اثر سلبا على الاستثمار العقاري.
كما اشار الى ان نحو 3 آلاف شركة اسكان مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة لا يعمل سوى نصفها في السوق بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاع الاسكان والعقار.
واعرب عن اسفه ان الحكومة تسمع الى المستثمرين في قطاع الاسكان وملاحظاتهم وشكاويهم ومطالبهم التي تخدم الاستثمار والاقتصاد الأردني دون اخذها على محمل الجد والاستجابة لها.
من جانبه، قال نائب الرئيس الاسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس منير ابو عسل ان الأردن والذي يتقدم في عدد من المؤشرات الدولية لعدد من القطاعات، الا انه وللأسف يحل في موقع متأخر في الترتيب في الشفافية العقارية.
واكد ابو عسل ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة حتى لا يتواصل ترتيب الأردن في مؤشر الشفافية العقارية.
واشار الى ان الجمعية سبق وان اقترحت على الحكومة انشاء بنك معلومات عقاري يوفر معلومات دقيقة وواضحة وواقعية وشفافة حول العقار واعطاء الاسعار ومعرفتها بدرجة من الدقة والشفافية مشيرا الى معاناة القطاع من القيم الادارية المبالغ فيها والتي حددت بطريقة غير موضوعية وشفافة ولم تستجب دائرة الاراضي لمطالبات المواطنين والمستثمرين لإعادة النظر فيها.
ودعا الى ان تقوم الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بإعادة النظر في القيم الادارية وانشاء دليل عقاري واضح شفاف واقرب للدقة الواقعية في الاسعار. واكد ابو عسل ان عدم استقرار التشريعات الناظمة وذات العلاقة وغياب الاستقرار التنظيمي وتغيير الاجراءات المستمر يربك المستثمر ويحول دون الاقبال على الاستثمار في العقار في الأردن.
ودعا الى وضع خطة عشرية للاستثمار والاجراءات والتشريعات حتى يكون القرار الاستثماري مبنيا على معلومات صحيحة وغير متغيرة. مؤكدا اهمية ان تقوم كل الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الاشغال ودائرة الاراضي والمساحة ووزارت البلديات والمياه وأمانة عمان وغيرها من الجهات الرسمية بإجراءات سريعة وفعالة وإلا فإن التراجع سيستمر.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ان قطاع العقار يعتمد بشكل شبه كلي على الأردنيين وخصوصا المغتربين مع ضعف الاعتماد على المستثمرين الاجانب.
واشار عبد الخالق إلى أن ارتفاع اسعار الفائدة والظروف الاقليمية وغياب الاستقرار التشريعي والتنظيمي والإجرائي والافتقار الى بيانات واضحة ودقيقة وشفافة والاجراءات البيروقراطية أثرت سلبا على تصنيف الأردن في مؤشر الشفافية العقارية وكانت سببا رئيسا في تراجعه في المؤشر.
واكد على ضرورة اتخاذ الحكومة والجهات ذات العلاقة اجراءات شاملة وسريعة تعالج اسباب التراجع المتواصل
وتصدرت المملكة المتحدة جدول الترتيب، أما عربيا فجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى عربيا و28 عالميا، فيما تذيل العراق الترتيب عربيا وعالميا.
ويصنف المؤشر دول العالم في خمس درجات: مرتفعة الشفافية، شفافة، شبه شفافة، منخفضة الشفافية، وغير شفافة.
ويقوم المؤشر بتجميع 256 مقياسًا فرديًا للشفافية ضمن 14 مجالًا موضوعيًا، ويتم تنظيم هذه المجالات الموضوعية وتوزيعها على ستة مؤشرات فرعية رئيسية: قياس الأداء 25 %، أساسيات السوق: 16.5 %، حوكمة المركبات المدرجة: 10 % التنظيم والقانون: 23.5 %، إجراءات معاملات الانتقال: 15 %، الاستدامة: 10 %.
ويعتمد المؤشر لهذه الشركة والذي يصدر كل عامين، على مزيج من البيانات الكمية للسوق والمعلومات التي يتم جمعها من خلال مسح لشبكة الأعمال العالمية لشركة جيه إل إل ولاسال عبر 89 دولة في العالم.
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