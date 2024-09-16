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الحسين إربد يتدرب في دبي استعدادا لمواجهة الأهلي

9/16/2024 3:10:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - بدأ فريق الحسين إربد لكرة القدم اعتبارا من يوم أمس، تدريباته في الإمارات، وذلك تحضيرا لمواجهته المهمة التي تجمعه مع نظيره فريق أهلي دبي، عند الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد على ستاد راشد بدبي، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2، والتي تضم أيضا، ناساف كارشي الاوزبكي والكويت الكويتي.
ويعيش الحسين أجواء إيجابية ويسود التفاؤل منظومة الفريق في تحقيق المطلوب والعودة بدفعة معنوية قوية قبل المواجهة الثانية مع فريق الكويت الكويتي مطلع الشهر المقبل.
ويملك الجهاز الفني لفريق الحسين بقيادة البرتغالي تياغو موتينهو، خيارات فنية كثيرة في مختلف المراكز، خصوصا في ظل الجاهزية الكاملة للاعبين وخصوصا لاعبي المنتخب الوطني يزيد ابو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، احسان حداد، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة إلى كتيبة من اللاعبين البدلاء الذين أثبتوا أنفسهم خلال منافسات بطولة الدرع.
وسيعمل موتينهو خلال الجرعتين التدريبيتين قبل خوض المباراة على الوصول للتشكيلة المثالية من خلال الأوراق الفنية المتاحة، في ظل رصد إمكانيات فريق أهلي دبي وطريقة لعبه، واللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني البرتغالي باولو بينتو، حيث ستكون المواجهة صراعا بين المدرسة البرتغالية التي تقود الفريقين، ويتطلع الجهاز الفني للحسين إلى رفع الجاهزية المعنوية، والتركيز الذهني للاعبين، إلى جانب كسب جرعة لياقة بدنية.
وسيبحث بطل الدوري للموسم الماضي، عن تحقيق الفوز لرد الاعتبار للكرة الأردنية، حيث حقق الأهلي آخر فوز على فريق أردني في البطولات الآسيوية، عندما تفوق على الوحدات بنتيجة 3-0، في الدور التمهدي لدوري أبطال آسيا العام الماضي.
وعلى الجانب المقابل، يواصل فريق الأهلي تدريباته بقيادة باولو بينتو، حيث تجري الجرعات التدريبية على رمال شاطئ الممزر في دبي، واكتملت صفوفه بعد أن انضم نجوم المنتحب الإماراتي الذين شاركوا معه بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وأبرزهم يحيى الغساني، وحارب عبدالله سهيل، فضلا عن الدوليين الأجانب، ومنهم الإيراني سردار أزمون، كما تم قيد مواطنه سعيد عزت الله في قائمة البطولات الخارجية، ليكون متاحا للمنافسات الآسيوية.
ويعقد صباح يوم غد الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة، لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين، للحديث عن الأمور الفنية للمباراة.

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