الحسين إربد يتدرب في دبي استعدادا لمواجهة الأهلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - بدأ فريق الحسين إربد لكرة القدم
اعتبارا من يوم أمس، تدريباته في الإمارات، وذلك تحضيرا لمواجهته المهمة التي تجمعه مع نظيره فريق أهلي دبي، عند الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد على ستاد راشد بدبي، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بدوري
أبطال آسيا 2، والتي تضم أيضا، ناساف كارشي الاوزبكي والكويت الكويتي.
ويعيش الحسين أجواء إيجابية ويسود التفاؤل منظومة الفريق في تحقيق المطلوب والعودة بدفعة معنوية قوية قبل المواجهة الثانية مع فريق الكويت الكويتي مطلع الشهر المقبل.
ويملك الجهاز الفني لفريق الحسين بقيادة البرتغالي تياغو موتينهو، خيارات فنية كثيرة في مختلف المراكز، خصوصا في ظل الجاهزية الكاملة للاعبين وخصوصا لاعبي المنتخب الوطني يزيد ابو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، احسان حداد، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة إلى كتيبة من اللاعبين البدلاء الذين أثبتوا أنفسهم خلال منافسات بطولة الدرع.
وسيعمل موتينهو خلال الجرعتين التدريبيتين قبل خوض المباراة على الوصول للتشكيلة المثالية من خلال الأوراق الفنية المتاحة، في ظل رصد إمكانيات فريق أهلي دبي وطريقة لعبه، واللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني البرتغالي باولو بينتو، حيث ستكون المواجهة صراعا بين المدرسة البرتغالية التي تقود الفريقين، ويتطلع الجهاز الفني للحسين إلى رفع الجاهزية المعنوية، والتركيز الذهني للاعبين، إلى جانب كسب جرعة لياقة بدنية.
وسيبحث بطل الدوري للموسم الماضي، عن تحقيق الفوز لرد الاعتبار للكرة الأردنية، حيث حقق الأهلي آخر فوز على فريق أردني في البطولات الآسيوية، عندما تفوق على الوحدات بنتيجة 3-0، في الدور التمهدي لدوري أبطال آسيا العام الماضي.
وعلى الجانب المقابل، يواصل فريق الأهلي تدريباته بقيادة باولو بينتو، حيث تجري الجرعات التدريبية على رمال شاطئ الممزر في دبي، واكتملت صفوفه بعد أن انضم نجوم المنتحب الإماراتي الذين شاركوا معه بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وأبرزهم يحيى الغساني، وحارب عبدالله سهيل، فضلا عن الدوليين الأجانب، ومنهم الإيراني سردار أزمون، كما تم قيد مواطنه سعيد عزت الله في قائمة البطولات الخارجية، ليكون متاحا للمنافسات الآسيوية.
ويعقد صباح يوم غد الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة، لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين، للحديث عن الأمور الفنية للمباراة.
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