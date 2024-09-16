فوز العربي وتعادل أم القطين والوحدات 23 بكرة الأولى

MENAFN - Alghad Newspaper) تغلب فريق العربي على نظيره فربق الهاشمية بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات الاسبوع الاول من دوري أندية الدرجة الأولى.



وأصبح رصيد العربي 3 نقاط، وبقى الهاشمية من دون نقاط.



وسيطر التعادل الايجابي 1-1، على نتيجة فريق أم القطين وضيفه فريق الوحدات تحت 23 عاما، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب السرحان، ليحصل كل فريق على نقطته الأولى، علما بأن الوحدات والحسين تحت 23 سنة، لن يتم احتساب نتائجها لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي.



وتتواصل منافسات الجولة غدا الثلاثاء بمواجهة الكرمل وصما على ملعب الأمير هاشم عند الرابعة والنصف عصرا، وسحاب مع الجليل على ستاد الأمير محمد عند السادسة مساء.



وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم الأربعاء، إذ يلتقي اتحاد الرمثا وجرش على ملعب الأمير هاشم عند الرابعة والنصف عصرا، فيما يواجه اليرموك نظيره السرحان على ستاد الأمير محمد عند السادسة مساء.



وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتأهل البطل ووصيفه لدوري المحترفين للموسم 2025-2026، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.