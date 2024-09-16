فوز العربي وتعادل أم القطين والوحدات 23 بكرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغلب فريق العربي على نظيره فربق الهاشمية بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات الاسبوع الاول من دوري أندية الدرجة الأولى.
وأصبح رصيد العربي 3 نقاط، وبقى الهاشمية من دون نقاط.
وسيطر التعادل الايجابي 1-1، على نتيجة مباراة فريق أم القطين وضيفه فريق الوحدات تحت 23 عاما، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب السرحان، ليحصل كل فريق على نقطته الأولى، علما بأن مباريات الوحدات والحسين تحت 23 سنة، لن يتم احتساب نتائجها لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي.
وتتواصل منافسات الجولة غدا الثلاثاء بمواجهة الكرمل وصما على ملعب الأمير هاشم عند الرابعة والنصف عصرا، وسحاب مع الجليل على ستاد الأمير محمد عند السادسة مساء.
وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم الأربعاء، إذ يلتقي اتحاد الرمثا وجرش على ملعب الأمير هاشم عند الرابعة والنصف عصرا، فيما يواجه اليرموك نظيره السرحان على ستاد الأمير محمد عند السادسة مساء.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتأهل البطل ووصيفه لدوري المحترفين للموسم 2025-2026، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
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