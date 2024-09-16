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ريال مدريد يفتتح مشواره بلقاء شتوتجارت.. وليفربول يواجه ميلان في قمة مبكرة

9/16/2024 3:10:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تشهد مسابقات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي، عدة تعديلات جوهرية في نظامه، تهدف إلى تعزيز المنافسة وزيادة الإثارة، وتتناسب مع التطورات العالمية التي يشهدها عالم كرة القدم. هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والأندية الأوروبية الكبرى، وتهدف إلى تحسين تجربة المشجعين وتعزيز الجانب الترفيهي والرياضي للمسابقة.
أحد أبرز التعديلات التي شهدها نظام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 فريقًا إلى 36 فريقًا. هذا التغيير يُعدّ الأبرز منذ سنوات ويأتي ضمن خطة توسعية للبطولة، تهدف إلى زيادة التنافسية ومنح المزيد من الأندية الفرصة للمشاركة في المسابقة الأكثر شهرة على مستوى الأندية الأوروبية.
زيادة عدد الفرق تؤدي إلى توسيع قاعدة الفرق التي ستشارك من الدوريات الأوروبية الأقل شهرة والتي لم يكن لها سابقًا الفرصة الكبيرة للوصول إلى هذه المرحلة. هذا التوسع يعزز التوازن بين الفرق الكبيرة والصغيرة، ويضيف تنوعًا أكبر في المباريات، مما يزيد من إثارة المنافسة ويجذب مشجعين جدد من مختلف أنحاء القارة.
وبدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على توزيع الفرق على مجموعات مكونة من 4 فرق، تم استبداله بما يسمى "النظام السويسري". في هذا النظام، تقام المباريات في دوري مصغر، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد فرق مختلفة (4 على أرضه و4 خارج أرضه)، ويتم تصنيف الفرق بناءً على النقاط التي تحققها في المباريات.
النظام السويسري يعتمد على ترتيب الفرق وفقًا لأدائها في المباريات السابقة، حيث تواجه الفرق التي تحقق نتائج متقاربة بعضها بعضا في الجولات اللاحقة. الفرق التي تجمع أكبر عدد من النقاط تتأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 تصفيات لتحديد المتأهلين المتبقين إلى دور الـ16.
هذا النظام يُعتبر أكثر عدالة من النظام السابق لأنه يسمح للفرق بمواجهة مجموعة أوسع من المنافسين بدلاً من أن تكون محصورة في مجموعة محددة.
من ناحية ثانية، تؤدي زيادة عدد المباريات في دور المجموعات بشكل مباشر إلى رفع الإيرادات، سواء من حيث حقوق البث التلفزيوني أو من ناحية مبيعات التذاكر. حيث أصبح لدى الأندية فرصة لاستضافة المزيد من المباريات على أرضها، مما يزيد من الإيرادات المالية ويسهم في تعزيز قوة الفرق الاقتصادية.
تأتي هذه الزيادة في المباريات كجزء من جهود يويفا لتلبية احتياجات الأندية الكبيرة من حيث الإيرادات، خصوصا بعد التأثيرات المالية السلبية التي عانت منها الكثير من الأندية الأوروبية جراء جائحة كورونا. كما أن المشجعين ستكون لديهم فرصة أكبر لمتابعة فرقهم المفضلة في المزيد من المباريات المثيرة.
في السياق ذاته، تأتي التعديلات المالية هذا الموسم مع زيادة الجوائز المالية المقدمة للأندية المشاركة في دوري الأبطال، ما يجعل البطولة أكثر جاذبية للأندية الصغيرة والمتوسطة الحجم. الفائزون في البطولة سيحصلون على جوائز مالية أكبر من ذي قبل، وهو ما يشجع الفرق على تقديم أفضل ما لديها في كل مباراة.
الزيادة في الجوائز المالية ستتيح للأندية تحسين أوضاعها المالية واستثمار هذه الإيرادات في تعزيز صفوفها بشراء لاعبين جدد أو تطوير البنية التحتية للنادي. هذا الأمر قد يقلل من الفجوة المالية بين الأندية الكبيرة والصغيرة، ويخلق بيئة تنافسية أكثر توازنًا.
وأحد التعديلات الأخرى المهمة هو أن الفائز بدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، لن يتأهل فقط إلى النسخة المقبلة من البطولة، بل سيحصل أيضًا على مقعد مباشر في كأس العالم للأندية، التي ستكون بنظام جديد يشمل 32 فريقًا اعتبارًا من العام 2025. هذا التعديل يعزز من قيمة اللقب ويوفر فرصة للفائزين للتنافس على الساحة العالمية.
على صعيد التحكيم، سيستمر استخدام تقنية الفيديو (VAR) في جميع مراحل البطولة، مع زيادة استخدام التقنية المتقدمة للتحكيم لضمان تقليل الأخطاء التحكيمية وضمان العدالة. كما سيتم تحسين التعاون بين حكام المباريات وتقنية الفيديو لضمان اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، ما يساهم في تحسين سير المباريات.
في المجمل، تعكس هذه التعديلات رغبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تطوير دوري الأبطال ليواكب التطورات الحديثة في اللعبة وزيادة شعبية المسابقة على مستوى العالم. توسيع نطاق البطولة وتعديل نظام دور المجموعات إلى النظام السويسري يمثلان خطوات جريئة لتحسين جودة المباريات وزيادة التشويق، مما يجعل الموسم الجديد من دوري الأبطال مليئًا بالإثارة والمفاجآت.
وتبدأ منافسات البطولة بإقامة ست مباريات اليوم الثلاثاء ومثلها غدا الأربعاء ومثلها أيضا بعد غد الخميس.
ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه اليوم عندما يواجه ضيفه شتوتجارت الألماني.
وستكون هذه هي أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ويأمل ريال في أن تكون بدايته مثالية لاسيما وأنه يهدف لأن تكون حملته مثالية بحثا عن التتويج باللقب رقم 16 في تاريخه.
كان ريال تغلب على بوروسيا دورتموند 2-0 في نهائي النسخة الماضية في حزيران (يونيو).
وسيكون فريق شتوتجارت هو الفريق الألماني السادس عشر المختلف الذي يواجهه ريال في المسابقة.
وكان ريال واجه أربعة أندية من ألمانيا في طريقه إلى لندن الموسم الماضي، حيث لعب ضد يونيون برلين في المجموعات، ولايبزج في دور الـ16، وبايرن ميونيخ في قبل النهائي.
الأفضلية ستكون لريال، خصوصا وأنه خسر مباراة واحدة فقط من آخر 21 مباراة واجه فيها فريقا ألمانيا من بينها الفوز في 14 مباراة.
ويدخل ريال، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بعد تحقيق الفوز 2-0 أمام مضيفه ريال سوسييداد، ليعزز الفريق سلسلة مبارياته بدون هزيمة إلى ست مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.
صحيح أن المسابقة مختلفة تماما عن السابق، لكن يبقى ريال الرقم الصعب بألقابه الـ15 القياسية، لا سيما بعد تعزيز صفوفه بقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي بدا أنه يعاني للتأقلم مع النادي الملكي، لكن سرعان ما دخل في الأجواء بتسجيله ثلاثة أهداف في المباراتين الأخيرتين من الدوري الإسباني.
وكان ابن الـ25 عاما متحمسا لبدايته مع ريال في دوري الأبطال الذي شكل له عقدة كبيرة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، قائلا "سيكون الأمر مهما جدا بالنسبة لي. كما قلت في اليوم الأول، جئت إلى مدريد كي أختبر هذا النوع من الأمسيات".
وتابع: "أنا مركز جدا على ما يجب القيام به، دوري الأبطال تغير كثيرا، إنها مسابقة جديدة وعلينا الفوز كي نبدأ جيدا"، في الإشارة إلى المباراة ضد شتوتغارت التي ستكون الأولى على الإطلاق للفريق الإسباني ضد منافسه الألماني.
ولن يكون شتوتجارت منافسا سهلا لريال، خصوصا وأنه قدم عروضا مذهلة في الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) متفوقا على بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.
ولم يحقق شتوتجارت أي انتصار في ست مواجهات جمعته بالأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع، من بينها الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة في آذار (مارس) 2010.
ويدخل شتوتجارت اللقاء منتشيا بفوزه 3-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث كان هذا هو انتصاره الأول في الدوري، بعد الخسارة في مباراته الافتتاحية أمام فرايبورج، والتعادل مع ماينتس.
وفي لقاء كلاسيكي آخر يلتقي ميلان مع ضيفه ليفربول على ملعب سان سييرو، في مواجهة بين طرفي المباراة النهائية للعامين 2005 و2007.
وسيخوض الفريقان، المتوجان من قبل بلقب البطولة، أول مباراة لهما في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بمدربين جديدين، حيث يقود ليفربول أرني سلوت، فيما يقود ميلان باولو فونسيكا.
يتوجه ليفربول إلى سان سيرو محققا أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات خارج أرضه أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن ليفربول ودع الدوري الأوروبي في الموسم الماضي من دور الثمانية أمام فريق أتالانتا.
كما يدخل الفريق المباراة مهتزا فبعد الفوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون استقبال أي هدف، خسر ليفربول بشكل محبط 0-1 أمام نوتنجهام فورست.
وحقق المدرب الهولندي أرني سلوت بداية مثالية مع ليفربول بعد حلوله بديلا للألماني يورجن كلوب، إلّا أنه تجرّع مرارة الهزيمة الأولى على أرضه أمام نوتنجهام فوريست بهدف وحيد، أنهت فترة شهر العسل وكشفت عن تصدّعات في أروقة نادي الـ"ريدز".
لا يملك ليفربول، رابع الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، ترف الوقت لتضميد جراحه المحلية اذ يستعد للسفر إلى ميلانو في مستهل عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد عام بعيدا عن مسابقة الأندية الأوروبية النخبوية.
وخلال حقبة كلوب، استعاد ليفربول هيبته على الصعيد القاري، فوصل عملاق الكرة الإنجليزية إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات في خمسة مواسم بين العامين 2018 و2022، وفاز بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.
ورث سلوت إرثا ضخما من كلوب، في حين لم ترحم قرعة المسابقة القارية في صيغتها الجديدة مدرب فينورد السابق، حيث سيواجه ليفربول الفريقين الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة وهما ميلان (7 ألقاب) وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي (15).
كما سيعود الشاب الإسباني تشابي ألونسو، الذي كان المرشح الأوفر حظا لخلافة كلوب، إلى ملعب "أنفيلد" حيث أمضى 5 أعوام كلاعب، ولكن هذه المرة كمدرب مع بطل ألمانيا باير ليفركوزن في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما يعود سلوت إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن حامل اللقب.
ويواجه ليفربول أيضا بولونيا الإيطالي وجيرونا الإسباني ولايبزج الألماني وليل الفرنسي.
قد يستمتع ليفربول بهذه التحديات رغم سقوطه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات تواليا في مباراة عانى خلالها لفك شيفرة دفاع نوتنجهام الذي صمد 90 دقيقة ليحقق فوزه الأول في "أنفيلد" منذ 55 عاما بفضل هدف جناحه كالوم هادسون-أودوي.
ورغم استحواذ رجال المدرب سلوت على الكرة بنسبة 70 بالمائة، إلّا أن رفاق المهاجم المصري محمد صلاح افتقروا إلى الشرارة اللازمة لتحقيق الفوز.
وقال سلوت المحبط عقب الخسارة "فقدنا الكرة مرات عديدة في مواقف بسيطة. استحوذنا على الكرة كثيرا لكننا نجحنا فقط في خلق ثلاث أو أربع فرص جيدة، لذا فإن هذا ليس كافيا".
تناقض شعور الإحباط الذي انتاب جماهير "أنفيلد"، بشكل حاد مع فرحة الفوز على مانشستر يونايتد 3-0 قبل فترة التوقف الدولي.
وبخلاف كلوب، خلال حقبته مع ليفربول التي قاربت التسع سنوات، الذي كافح لترويض ملعب "أولد ترافورد"، خرج سلوت بعلامات إيجابية في بداياته.
فاز ليفربول بأول ثلاث مباريات في البريميرليج من دون أن تهتز شباكه، حيث فرض المدرب الهولندي المزيد من السيطرة والحذر على الأسلوب الحر الذي نال تصفيق واستحسان الجماهير تحت قيادة كلوب.
ويتعيّن على سلوت الآن تحقيق التوازن بين فرض أسلوبه الخاص مع الحفاظ على اللاعبين والمشجعين أثناء فترة الانتقال.
تابع المدرب الهولندي متحدثا عن كيفية تغييره للأمور قبل الرحلة إلى ميلانو "إذا كنت سأغير طريقة تحضيري بعد خسارة، فهذا يعني أنني أقوم بأفضل عمل ممكن بعد الخسارة".
وأضاف "أريد أن أرى الموقف ذاته كل يوم: بعد فوز كبير، بعد فوز متواضع، بعد تعادل، بعد خسارة".
بدا واضحا مدى تأثير التوقف الدولي على اللاعبين الدوليين، حيث عمد سلوت إلى استبدال الكولومبي لويس دياس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد 61 دقيقة من صافرة البداية حين كان التعادل السلبي مسيطرا مع نوتنغهام، وذلك بسبب الارهاق بعد واجباتهما الدولية ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية لمونديال 2026.
عكس فشل دياس وماك أليستر داخل المستطيل الأخضر، مدى الاعتماد المفرط على "الفرعون" صلاح البالغ 32 عاما الذي حصل على يوم راحة أكثر وعبء تحمل تسجيل الأهداف بمفرده تقريبا، وهي مسألة يتوجب على سلوت إيجاد الحلول السريعة لها، خاصة مع دخول المصري العام الأخير من عقده.
من ناحيته، قال قائد ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد الخسارة "لدينا مجموعة جيدة للغاية تدرك أن الأمر غير مقبول ونشعر بخيبة أمل".
وتابع "نعلم أن الجميع يمكنهم تقديم أداء أفضل وعلينا أن نظهر ذلك الثلاثاء (أمام ميلان) وهذا ما نركز عليه. لقد مررنا بهزائم ولحظات صعبة معا وأعتقد أنه يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء وسنفعل ذلك".
وأضاف "... نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله ونعلم أنه بعد فترة التوقف الدولي ستكون هناك مباراة كل ثلاثة أيام لذلك نحتاج إلى الجميع في أفضل حالاتهم وأفضل مستوى".
وختم عن عودة ليفربول للمشاركة في المسابقة القارية الام "نادي مثل ليفربول يحتاج إلى التواجد في دوري أبطال أوروبا وقد عدنا أخيرا ودعونا نخرج إلى هناك ونقدم أداء أفضل بكثير كما هو مطلوب وإلا فسنواجه مشكلة".
وبينما يعاني ليفربول من أول خسارة هذا الموسم، فإن ميلان تعافى في مباراته الرابعة بالدوري، بعدما حقق أول انتصار له على حساب فينيزيا برباعية نظيفة، حيث كان قد فشل في الحصول على النقاط الكاملة في أي من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي تحت قيادة باولو فونسيكا.
لم يحصد ميلان سوى نقطتين من أول ثلاث مباريات له بالدوري، لكن خلال فترة توقف الدولي تمكن فونسيكا من استعادة توازن الفريق.
ويستضيف عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ، الذي يشارك للمرة الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فريق دينامو زغرب على ملعب أليانز أرينا.
وفشل بايرن، المتوج بدوري أبطال أوروبا ست مرات، في حصد أي لقب في الموسم الماضي، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل جيد، بينما احتل دينامو زغرب المركز الأول مرة أخرى في كرواتيا.
وظهر بايرن ميونيخ في مرحلة المجموعات 17 مرة متتالية، وقد تأهل فيها إلى دور الـ16، ويمتلك سجلا كبيرا في المرحلة الأولى من البطولة.
لم يعرف بايرن الهزيمة في 40 مباراة بدور المجموعات، كما فاز في 17 مباراة متتالية قبل التعادل على أرضه مع كوبنهاجن في الموسم الماضي.
بعد تصدر المجموعة مرة أخرى، تأهل بايرن إلى دور الـ16 ثم الـ8 عبر الفوز على لاتسيو وآرسنال، ليقابل ريال مدريد في قبل النهائي.
كان بايرن قريبا للغاية من الوصول إلى المباراة النهائية، لكن الفريق الإسباني سجل هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني ليقلب المباراة رأسا على عقب.
وفشل توماس توخيل، مدرب بايرن في الموسم الماضي، في الحصول على اللقب الـ12 على التوالي في الدوري الألماني، وأنهى الموسم في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن وشتوتجارت، وكان هذا هو أقل مركز أنهى فيه بايرن الدوري منذ العام 2011.
وقامت إدارة النادي بالتعاقد مع فنسان كومباني لقيادة وإعادة بناء الفريق، وحتى الآن قاد كومباني بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بكافة المسابقات.
والتقى دينامو زغرب مع بايرن ميونيخ مرتين من قبل في دوري أبطال أوروبا، وكلا المواجهتين وقعتا في العام 2015، وفاز بهما بايرن.
وفي بقية المباريات التي تقام اليوم، يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع أيندهوفن الهولندي، ويانج بويز السويسري مع أستون فيلا الإنجليزي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع ليل الفرنسي. -(وكالات)

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