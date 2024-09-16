ريال مدريد يفتتح مشواره بلقاء شتوتجارت.. وليفربول يواجه ميلان في قمة مبكرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تشهد مسابقات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
للموسم الحالي، عدة تعديلات جوهرية في نظامه، تهدف إلى تعزيز المنافسة وزيادة الإثارة، وتتناسب مع التطورات العالمية التي يشهدها عالم كرة القدم. هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والأندية الأوروبية الكبرى، وتهدف إلى تحسين تجربة المشجعين وتعزيز الجانب الترفيهي والرياضي للمسابقة.
أحد أبرز التعديلات التي شهدها نظام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 فريقًا إلى 36 فريقًا. هذا التغيير يُعدّ الأبرز منذ سنوات ويأتي ضمن خطة توسعية للبطولة، تهدف إلى زيادة التنافسية ومنح المزيد من الأندية الفرصة للمشاركة في المسابقة الأكثر شهرة على مستوى الأندية الأوروبية.
زيادة عدد الفرق تؤدي إلى توسيع قاعدة الفرق التي ستشارك من الدوريات الأوروبية الأقل شهرة والتي لم يكن لها سابقًا الفرصة الكبيرة للوصول إلى هذه المرحلة. هذا التوسع يعزز التوازن بين الفرق الكبيرة والصغيرة، ويضيف تنوعًا أكبر في المباريات، مما يزيد من إثارة المنافسة ويجذب مشجعين جدد من مختلف أنحاء القارة.
وبدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على توزيع الفرق على مجموعات مكونة من 4 فرق، تم استبداله بما يسمى "النظام السويسري". في هذا النظام، تقام المباريات في دوري مصغر، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد فرق مختلفة (4 على أرضه و4 خارج أرضه)، ويتم تصنيف الفرق بناءً على النقاط التي تحققها في المباريات.
النظام السويسري يعتمد على ترتيب الفرق وفقًا لأدائها في المباريات السابقة، حيث تواجه الفرق التي تحقق نتائج متقاربة بعضها بعضا في الجولات اللاحقة. الفرق التي تجمع أكبر عدد من النقاط تتأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 تصفيات لتحديد المتأهلين المتبقين إلى دور الـ16.
هذا النظام يُعتبر أكثر عدالة من النظام السابق لأنه يسمح للفرق بمواجهة مجموعة أوسع من المنافسين بدلاً من أن تكون محصورة في مجموعة محددة.
من ناحية ثانية، تؤدي زيادة عدد المباريات في دور المجموعات بشكل مباشر إلى رفع الإيرادات، سواء من حيث حقوق البث التلفزيوني أو من ناحية مبيعات التذاكر. حيث أصبح لدى الأندية فرصة لاستضافة المزيد من المباريات على أرضها، مما يزيد من الإيرادات المالية ويسهم في تعزيز قوة الفرق الاقتصادية.
تأتي هذه الزيادة في المباريات كجزء من جهود يويفا لتلبية احتياجات الأندية الكبيرة من حيث الإيرادات، خصوصا بعد التأثيرات المالية السلبية التي عانت منها الكثير من الأندية الأوروبية جراء جائحة كورونا. كما أن المشجعين ستكون لديهم فرصة أكبر لمتابعة فرقهم المفضلة في المزيد من المباريات المثيرة.
في السياق ذاته، تأتي التعديلات المالية هذا الموسم مع زيادة الجوائز المالية المقدمة للأندية المشاركة في دوري الأبطال، ما يجعل البطولة أكثر جاذبية للأندية الصغيرة والمتوسطة الحجم. الفائزون في البطولة سيحصلون على جوائز مالية أكبر من ذي قبل، وهو ما يشجع الفرق على تقديم أفضل ما لديها في كل مباراة.
الزيادة في الجوائز المالية ستتيح للأندية تحسين أوضاعها المالية واستثمار هذه الإيرادات في تعزيز صفوفها بشراء لاعبين جدد أو تطوير البنية التحتية للنادي. هذا الأمر قد يقلل من الفجوة المالية بين الأندية الكبيرة والصغيرة، ويخلق بيئة تنافسية أكثر توازنًا.
وأحد التعديلات الأخرى المهمة هو أن الفائز بدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، لن يتأهل فقط إلى النسخة المقبلة من البطولة، بل سيحصل أيضًا على مقعد مباشر في كأس العالم للأندية، التي ستكون بنظام جديد يشمل 32 فريقًا اعتبارًا من العام 2025. هذا التعديل يعزز من قيمة اللقب ويوفر فرصة للفائزين للتنافس على الساحة العالمية.
على صعيد التحكيم، سيستمر استخدام تقنية الفيديو (VAR) في جميع مراحل البطولة، مع زيادة استخدام التقنية المتقدمة للتحكيم لضمان تقليل الأخطاء التحكيمية وضمان العدالة. كما سيتم تحسين التعاون بين حكام المباريات وتقنية الفيديو لضمان اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، ما يساهم في تحسين سير المباريات.
في المجمل، تعكس هذه التعديلات رغبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تطوير دوري الأبطال ليواكب التطورات الحديثة في اللعبة وزيادة شعبية المسابقة على مستوى العالم. توسيع نطاق البطولة وتعديل نظام دور المجموعات إلى النظام السويسري يمثلان خطوات جريئة لتحسين جودة المباريات وزيادة التشويق، مما يجعل الموسم الجديد من دوري الأبطال مليئًا بالإثارة والمفاجآت.
وتبدأ منافسات البطولة بإقامة ست مباريات اليوم الثلاثاء ومثلها غدا الأربعاء ومثلها أيضا بعد غد الخميس.
ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه اليوم عندما يواجه ضيفه شتوتجارت الألماني.
وستكون هذه هي أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ويأمل ريال في أن تكون بدايته مثالية لاسيما وأنه يهدف لأن تكون حملته مثالية بحثا عن التتويج باللقب رقم 16 في تاريخه.
كان ريال تغلب على بوروسيا دورتموند 2-0 في نهائي النسخة الماضية في حزيران (يونيو).
وسيكون فريق شتوتجارت هو الفريق الألماني السادس عشر المختلف الذي يواجهه ريال في المسابقة.
وكان ريال واجه أربعة أندية من ألمانيا في طريقه إلى لندن الموسم الماضي، حيث لعب ضد يونيون برلين في المجموعات، ولايبزج في دور الـ16، وبايرن ميونيخ في قبل النهائي.
الأفضلية ستكون لريال، خصوصا وأنه خسر مباراة واحدة فقط من آخر 21 مباراة واجه فيها فريقا ألمانيا من بينها الفوز في 14 مباراة.
ويدخل ريال، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بعد تحقيق الفوز 2-0 أمام مضيفه ريال سوسييداد، ليعزز الفريق سلسلة مبارياته بدون هزيمة إلى ست مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.
صحيح أن المسابقة مختلفة تماما عن السابق، لكن يبقى ريال الرقم الصعب بألقابه الـ15 القياسية، لا سيما بعد تعزيز صفوفه بقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي بدا أنه يعاني للتأقلم مع النادي الملكي، لكن سرعان ما دخل في الأجواء بتسجيله ثلاثة أهداف في المباراتين الأخيرتين من الدوري الإسباني.
وكان ابن الـ25 عاما متحمسا لبدايته مع ريال في دوري الأبطال الذي شكل له عقدة كبيرة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، قائلا "سيكون الأمر مهما جدا بالنسبة لي. كما قلت في اليوم الأول، جئت إلى مدريد كي أختبر هذا النوع من الأمسيات".
وتابع: "أنا مركز جدا على ما يجب القيام به، دوري الأبطال تغير كثيرا، إنها مسابقة جديدة وعلينا الفوز كي نبدأ جيدا"، في الإشارة إلى المباراة ضد شتوتغارت التي ستكون الأولى على الإطلاق للفريق الإسباني ضد منافسه الألماني.
ولن يكون شتوتجارت منافسا سهلا لريال، خصوصا وأنه قدم عروضا مذهلة في الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) متفوقا على بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.
ولم يحقق شتوتجارت أي انتصار في ست مواجهات جمعته بالأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع، من بينها الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة في آذار (مارس) 2010.
ويدخل شتوتجارت اللقاء منتشيا بفوزه 3-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث كان هذا هو انتصاره الأول في الدوري، بعد الخسارة في مباراته الافتتاحية أمام فرايبورج، والتعادل مع ماينتس.
وفي لقاء كلاسيكي آخر يلتقي ميلان مع ضيفه ليفربول على ملعب سان سييرو، في مواجهة بين طرفي المباراة النهائية للعامين 2005 و2007.
وسيخوض الفريقان، المتوجان من قبل بلقب البطولة، أول مباراة لهما في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بمدربين جديدين، حيث يقود ليفربول أرني سلوت، فيما يقود ميلان باولو فونسيكا.
يتوجه ليفربول إلى سان سيرو محققا أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات خارج أرضه أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن ليفربول ودع الدوري الأوروبي في الموسم الماضي من دور الثمانية أمام فريق أتالانتا.
كما يدخل الفريق المباراة مهتزا فبعد الفوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون استقبال أي هدف، خسر ليفربول بشكل محبط 0-1 أمام نوتنجهام فورست.
وحقق المدرب الهولندي أرني سلوت بداية مثالية مع ليفربول بعد حلوله بديلا للألماني يورجن كلوب، إلّا أنه تجرّع مرارة الهزيمة الأولى على أرضه أمام نوتنجهام فوريست بهدف وحيد، أنهت فترة شهر العسل وكشفت عن تصدّعات في أروقة نادي الـ"ريدز".
لا يملك ليفربول، رابع الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، ترف الوقت لتضميد جراحه المحلية اذ يستعد للسفر إلى ميلانو في مستهل عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد عام بعيدا عن مسابقة الأندية الأوروبية النخبوية.
وخلال حقبة كلوب، استعاد ليفربول هيبته على الصعيد القاري، فوصل عملاق الكرة الإنجليزية إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات في خمسة مواسم بين العامين 2018 و2022، وفاز بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.
ورث سلوت إرثا ضخما من كلوب، في حين لم ترحم قرعة المسابقة القارية في صيغتها الجديدة مدرب فينورد السابق، حيث سيواجه ليفربول الفريقين الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة وهما ميلان (7 ألقاب) وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي (15).
كما سيعود الشاب الإسباني تشابي ألونسو، الذي كان المرشح الأوفر حظا لخلافة كلوب، إلى ملعب "أنفيلد" حيث أمضى 5 أعوام كلاعب، ولكن هذه المرة كمدرب مع بطل ألمانيا باير ليفركوزن في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما يعود سلوت إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن حامل اللقب.
ويواجه ليفربول أيضا بولونيا الإيطالي وجيرونا الإسباني ولايبزج الألماني وليل الفرنسي.
قد يستمتع ليفربول بهذه التحديات رغم سقوطه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات تواليا في مباراة عانى خلالها لفك شيفرة دفاع نوتنجهام الذي صمد 90 دقيقة ليحقق فوزه الأول في "أنفيلد" منذ 55 عاما بفضل هدف جناحه كالوم هادسون-أودوي.
ورغم استحواذ رجال المدرب سلوت على الكرة بنسبة 70 بالمائة، إلّا أن رفاق المهاجم المصري محمد صلاح افتقروا إلى الشرارة اللازمة لتحقيق الفوز.
وقال سلوت المحبط عقب الخسارة "فقدنا الكرة مرات عديدة في مواقف بسيطة. استحوذنا على الكرة كثيرا لكننا نجحنا فقط في خلق ثلاث أو أربع فرص جيدة، لذا فإن هذا ليس كافيا".
تناقض شعور الإحباط الذي انتاب جماهير "أنفيلد"، بشكل حاد مع فرحة الفوز على مانشستر يونايتد 3-0 قبل فترة التوقف الدولي.
وبخلاف كلوب، خلال حقبته مع ليفربول التي قاربت التسع سنوات، الذي كافح لترويض ملعب "أولد ترافورد"، خرج سلوت بعلامات إيجابية في بداياته.
فاز ليفربول بأول ثلاث مباريات في البريميرليج من دون أن تهتز شباكه، حيث فرض المدرب الهولندي المزيد من السيطرة والحذر على الأسلوب الحر الذي نال تصفيق واستحسان الجماهير تحت قيادة كلوب.
ويتعيّن على سلوت الآن تحقيق التوازن بين فرض أسلوبه الخاص مع الحفاظ على اللاعبين والمشجعين أثناء فترة الانتقال.
تابع المدرب الهولندي متحدثا عن كيفية تغييره للأمور قبل الرحلة إلى ميلانو "إذا كنت سأغير طريقة تحضيري بعد خسارة، فهذا يعني أنني أقوم بأفضل عمل ممكن بعد الخسارة".
وأضاف "أريد أن أرى الموقف ذاته كل يوم: بعد فوز كبير، بعد فوز متواضع، بعد تعادل، بعد خسارة".
بدا واضحا مدى تأثير التوقف الدولي على اللاعبين الدوليين، حيث عمد سلوت إلى استبدال الكولومبي لويس دياس والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد 61 دقيقة من صافرة البداية حين كان التعادل السلبي مسيطرا مع نوتنغهام، وذلك بسبب الارهاق بعد واجباتهما الدولية ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية لمونديال 2026.
عكس فشل دياس وماك أليستر داخل المستطيل الأخضر، مدى الاعتماد المفرط على "الفرعون" صلاح البالغ 32 عاما الذي حصل على يوم راحة أكثر وعبء تحمل تسجيل الأهداف بمفرده تقريبا، وهي مسألة يتوجب على سلوت إيجاد الحلول السريعة لها، خاصة مع دخول المصري العام الأخير من عقده.
من ناحيته، قال قائد ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد الخسارة "لدينا مجموعة جيدة للغاية تدرك أن الأمر غير مقبول ونشعر بخيبة أمل".
وتابع "نعلم أن الجميع يمكنهم تقديم أداء أفضل وعلينا أن نظهر ذلك الثلاثاء (أمام ميلان) وهذا ما نركز عليه. لقد مررنا بهزائم ولحظات صعبة معا وأعتقد أنه يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء وسنفعل ذلك".
وأضاف "... نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله ونعلم أنه بعد فترة التوقف الدولي ستكون هناك مباراة كل ثلاثة أيام لذلك نحتاج إلى الجميع في أفضل حالاتهم وأفضل مستوى".
وختم عن عودة ليفربول للمشاركة في المسابقة القارية الام "نادي مثل ليفربول يحتاج إلى التواجد في دوري أبطال أوروبا وقد عدنا أخيرا ودعونا نخرج إلى هناك ونقدم أداء أفضل بكثير كما هو مطلوب وإلا فسنواجه مشكلة".
وبينما يعاني ليفربول من أول خسارة هذا الموسم، فإن ميلان تعافى في مباراته الرابعة بالدوري، بعدما حقق أول انتصار له على حساب فينيزيا برباعية نظيفة، حيث كان قد فشل في الحصول على النقاط الكاملة في أي من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي تحت قيادة باولو فونسيكا.
لم يحصد ميلان سوى نقطتين من أول ثلاث مباريات له بالدوري، لكن خلال فترة توقف الدولي تمكن فونسيكا من استعادة توازن الفريق.
ويستضيف عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ، الذي يشارك للمرة الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فريق دينامو زغرب على ملعب أليانز أرينا.
وفشل بايرن، المتوج بدوري أبطال أوروبا ست مرات، في حصد أي لقب في الموسم الماضي، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل جيد، بينما احتل دينامو زغرب المركز الأول مرة أخرى في كرواتيا.
وظهر بايرن ميونيخ في مرحلة المجموعات 17 مرة متتالية، وقد تأهل فيها إلى دور الـ16، ويمتلك سجلا كبيرا في المرحلة الأولى من البطولة.
لم يعرف بايرن الهزيمة في 40 مباراة بدور المجموعات، كما فاز في 17 مباراة متتالية قبل التعادل على أرضه مع كوبنهاجن في الموسم الماضي.
بعد تصدر المجموعة مرة أخرى، تأهل بايرن إلى دور الـ16 ثم الـ8 عبر الفوز على لاتسيو وآرسنال، ليقابل ريال مدريد في قبل النهائي.
كان بايرن قريبا للغاية من الوصول إلى المباراة النهائية، لكن الفريق الإسباني سجل هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني ليقلب المباراة رأسا على عقب.
وفشل توماس توخيل، مدرب بايرن في الموسم الماضي، في الحصول على اللقب الـ12 على التوالي في الدوري الألماني، وأنهى الموسم في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن وشتوتجارت، وكان هذا هو أقل مركز أنهى فيه بايرن الدوري منذ العام 2011.
وقامت إدارة النادي بالتعاقد مع فنسان كومباني لقيادة وإعادة بناء الفريق، وحتى الآن قاد كومباني بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بكافة المسابقات.
والتقى دينامو زغرب مع بايرن ميونيخ مرتين من قبل في دوري أبطال أوروبا، وكلا المواجهتين وقعتا في العام 2015، وفاز بهما بايرن.
وفي بقية المباريات التي تقام اليوم، يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع أيندهوفن الهولندي، ويانج بويز السويسري مع أستون فيلا الإنجليزي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع ليل الفرنسي. -(وكالات)
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