فاكهة لإزالة رائحة الفم الكريهة فورًا.. تعرف عليها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هل تعرفون أن في مطبخكم
فاكهة تزيل رائحة الفم الكريهة فورًا؟
الكثير منا يعاني من هذه المشكلة
ولا يعرف كيفية التخلص من هذه الرائحة المزعجة.
تعتبر فاكهة التفاح من
المكونات التي تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة التي قد تعانون منها
بعد تناول وجبة طعام وحتى على الريق.
إضافةً إلى ذلك إن التفاح يساعد على التخلص من جزيئات الطعام العالقة على الاسنان إذ تعتبر بمثابة فرشاة أسنان.
إن
مضغ التفاح يساعد على زيادة انتاج اللعاب التي بدورها تساعد على التخلص من
جزيئات الطعام كما التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم وبالتالي تمنع
تسوس الأسنان وتقي من الإصابة بأمراض اللثة.
ان محتوى التفاح من
الفيتامين ج يساعد على تعزيز صحة اللثة والوقاية من الامراض التي قد
تطالها. كما أن البوليفينول المتوفر في التفاح، يساعد على منع انتشار
البكتيريا كما يقي من تسوس الاسنان ورائحة النفس الكريهة.
وتعتبر فاكهة التفاح
قليلة بمحتواها الحمضي ما يجعلها خيارًا أساسيًا لمينا الاسنان، إضافةً إلى
ذلك إن مضغ التفاح يساعد على تدفق الدم وبالتالي الوقاية من الإصابة
بالعديد من أمراض اللثة.
وأخيرًا إن التفاح يعتبر خيارًا صحيًا فهو غني بالفيتامينات والألياف ما يفيد صحة الجسم والأمعاء بشكلٍ عام.
MENAFN16092024000072011014ID1108679638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.