فاكهة لإزالة رائحة الفم الكريهة فورًا.. تعرف عليها

MENAFN - Alghad Newspaper) هل تعرفون أن في مطبخكم فاكهة تزيل رائحة الفم الكريهة فورًا؟

الكثير منا يعاني من هذه المشكلة ولا يعرف كيفية التخلص من هذه الرائحة المزعجة.

تعتبر فاكهة التفاح من المكونات التي تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة التي قد تعانون منها بعد تناول وجبة طعام وحتى على الريق.

إضافةً إلى ذلك إن التفاح يساعد على التخلص من جزيئات الطعام العالقة على الاسنان إذ تعتبر بمثابة فرشاة أسنان.



إن مضغ التفاح يساعد على زيادة انتاج اللعاب التي بدورها تساعد على التخلص من جزيئات الطعام كما التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم وبالتالي تمنع تسوس الأسنان وتقي من الإصابة بأمراض اللثة.

ان محتوى التفاح من الفيتامين ج يساعد على تعزيز صحة اللثة والوقاية من الامراض التي قد تطالها. كما أن البوليفينول المتوفر في التفاح، يساعد على منع انتشار البكتيريا كما يقي من تسوس الاسنان ورائحة النفس الكريهة.

وتعتبر فاكهة التفاح قليلة بمحتواها الحمضي ما يجعلها خيارًا أساسيًا لمينا الاسنان، إضافةً إلى ذلك إن مضغ التفاح يساعد على تدفق الدم وبالتالي الوقاية من الإصابة بالعديد من أمراض اللثة.

وأخيرًا إن التفاح يعتبر خيارًا صحيًا فهو غني بالفيتامينات والألياف ما يفيد صحة الجسم والأمعاء بشكلٍ عام.