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دراسة: ممارسة الرياضة قد تساعدك على تخزين الدهون

9/16/2024 3:09:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة جديدة عن أن ممارسة التمارين الرياضية لا تساعد على فقدان الدهون فحسب، بل قد تساعد أيضًا على تعزيز الدهون الصحية.
وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور جيفري هورويتز، وهو أستاذ دراسات الحركة في كلية علم الحركة بجامعة ميشيغان في أميركا، إن "العيش بأسلوب حياة نشط بدنيًا، وممارسة الرياضة بانتظام مع مرور الوقت، يساعد الأنسجة الدهنية لتكون أكثر ملاءمة للطاقة الزائدة في الحالات التي نكتسب فيها الوزن"، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
وبهدف معرفة كيفية تأثير التمارين الرياضية على الأنسجة الدهنية، قارن الباحثون الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد بين مجموعتين تشملان 16 شخصا يعانون من السمنة. وضمت المجموعة الأولى أولئك الذين أفادوا بممارسة التمارين الرياضية أربع مرات على الأقل أسبوعيًا لمدة عامين على الأقل، بينما شملت المجموعة الثانية الأشخاص الذين لم يمارسوا التمارين الرياضية بانتظام، وذلك وفقا للدراسة التي نشرت في الدورية الأكاديمية "Nature Metabolism".
وأوضح هورويتز أن أولئك الذين كانوا يمارسون التمارين الرياضية بانتظام لديهم خلايا دهنية أظهرت خصائص تزيد من قدرتها على تخزين الدهون، مثل زيادة عدد الأوعية الدموية، وتكوين البروتين، وعدد أقل من الخلايا الالتهابية.
وأضاف أنه من المهم أن تكون الأنسجة الدهنية تحت الجلد ذات قدرة أكبر بحيث إذا اكتسب الشخص وزناً، يمكنه تخزين الدهون هناك بدلاً من أن تتراكم بأماكن أكثر خطورة، مثل القلب أو الكبد.
وأشار هورويتز إلى أنه "لسوء الحظ، يكتسب غالبيتنا حتى أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، الوزن مع تقدمنا في السن".
وتابع: "إذا كانت لدينا قدرة أكبر على تخزين الدهون في أنسجتنا الدهنية، فإن كمية أقل منها ستنتقل إلى الكبد والقلب، وكل الأماكن الأخرى التي قد تسبب مشكلة حقًا في حالة زيادة الوزن". وأظهرت الدراسة أن الباحثين بحاجة إلى معرفة المزيد عن الأنسجة الدهنية وكيفية ارتباطها بالصحة الأيضية والتغييرات في نمط الحياة، حسبما ذكره الدكتور أندرو فريمان، وهو مدير الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والعافية لدى مستشفى "National Jewish Health" في دنفر، والذي لم يشارك في هذه الدراسة.
وقال فريمان إن النسيج الدهني كان يُفهم سابقًا على أنه يقوم فقط بتخزين الطاقة، لكن بدأ الباحثون الآن في اكتشاف أنه يتمتع بالعديد من الوظائف، مضيفًا: "من المنطقي أن يكون لديك بعض الدهون كمخزون احتياطي، ولكن ليس إلى الحد الذي يصل إليه الشخص الأميركي العادي".
وأضاف هورويتز أن الهدف ليس الحصول على المزيد من الأنسجة الدهنية، بل تحسين قدرتها على التخزين، موضحًا أن الدهون يجب أن تُخزن تحت الجلد، وإذا لم تتمكن من ذلك، فستتجه إلى أماكن أخرى مثل الكبد، أو القلب، أو البنكرياس. وتابع قائلًا: "وجود المزيد من الدهون في هذه الأعضاء يعوق وظائفها".
ولفت هورويتز إلى أن أهم ما توصلت إليه الدراسة يتمثل بأن تخزين الدهون بشكل أكثر صحة هو مجرد سبب آخر جيد لعيش حياة نشطة بدنيًا. وقال: "نحن لا نغير هذه التوصية، لكننا نعمل على توسيع فهم سبب فائدة ممارسة الرياضة".
وأوصى فريمان بتجربة ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، لافتًا إلى أن الرياضة "تعمل كمنشط طبيعي، تمامًا مثل القهوة في كثير من الحالات".
وأكدّ فريمان أن "هناك العديد من الوسائل لممارسة الرياضة، وجعلها جزءًا من الروتين اليومي، وعادة يلتزم بها الأشخاص".

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