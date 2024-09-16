سيكولوجية المقاومة للفقهاء.. تأسيس نقدي لإيقاعات المقاومة في 60 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "سيكولوجية المقاومة تأسيس نقدي لإيقاعات المقاومة في الفترة 1964 – 2024"، للدكتور والاستاذ في العلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا عصام نجيب الفقهاء، وجاء الكتاب في ثمانية فصول.
ويتحدث الفصل الأول عن "المقاومة والخطاب المقاوم من منظور علم النفس الثقافي"، فيما يتناول الفصل الثاني "تأصيل فلسفة المقاومة وسيكولوجيا خداع الذات"، فيما يتناول الفصل الثالث "المقاومة الفلسطينية وصور الفكر العالمي المقاوم"، اما الفصل الرابع فيتناول "الانتفاضة الفلسطينية وجدلية النجاح والتعثر".
أما الفصل الخامس فيشير إلى "اسس بناء قاعدة ثقافية مواتيه للمقاومة"، فيما يتحدث الفصل السادس عن "الهوية الثقافية المتطورة أساس المقاومة الفاعلة"، بينما يتضمن الفصل السابع "تجليات المقاومة الفلسطينية"، ويناقش الفصل الثامن "حوكمة المقاومة الفلسطينية وفصام الخطاب السياسي المقاوم".
في مقدمته للكتاب يقول المؤلف الفقهاء إن المرتكزات الأيديولوجية الدينية وغير الدينية تتكئ على أطر فكرية يوظفها المفكرون والعلماء في كافة البيئات الثقافية. وفي الثقافة العربية، تستند هذه المرتكزات إلى النصوص الدينية الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
ويبين المؤلف أن الكتاب يتناول مواضيع عديدة تتمحور حول المقاومة، والعلاقة بينها وبين الخطاب السياسي المقاوم من منظور علم النفس الثقافي وخداع الذات، وتضليل الوسطاء، والحروب الثقافية والديموغرافية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمواجهات البطولية لها. إن المقاومة الفلسطينية المنظمة المقصودة في هذا الكتاب مجددة زمانا ومكانا، فهي المقاومة التي مارسها الإنسان الفلسطيني والتي بدأت بانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني في ستينيات القرن العشرين، وحتى اصدار هذا الكتاب بعد معركة "طوفان الأقصى"، في غزة أي الفترة الزمنية 1964-2024.
ويشير الفقهاء إلى أن كل فصل في هذا الكتاب يتناول موضوعا محددا، بتكامل مع محتوى بقية الفصل، تمهيدا أو توسيعا أو تكميلا أو تطبيقا. فقد جاءت فصول الكتاب، على استقلال كل واحد منها، موصولة بعضها ببعض، ومكملة بعضها بعضا.
وقد حرص المؤلف على التأكيد في أكثر من موقع على انه لم يقصد برسم معالم أزمة الخطاب السياسي التحدث عن ممارسات بعض قادة المقاومة، والتشهير بأخطائهم. فهو على الأقل اجتهدوا فأصابوا في مواقف كثيرة، وأخطأوا في مواقف أخرى. وهو على يقين من حتمية قيامهم بتصحيح ما اعوج من مسيرة المقاومة، ومن حرصهم على أن تبقى شعلة المقاومة متأججة في صدور الفلسطينيين.
ويقول المؤلف الفقهاء إن الهدف من هذا الكتاب هو "رفع مستوى الوعي الشعبي بالمقاومة بكافة أشكالها، وباستراتيجيات حوكمتها، والتحليل الرباعي لنشطتها، ومعادلات نجاحها، والاستراتيجيات المتبعة لإحباطها"، ويهدف أيضا وفق الفقهاء الى رسم ملام أزمة فصام الخطاب السياسي الفلسطيني المقاوم، وخريطة الطريق لتقويمه، بأسلوب بعيد عن كل ما يؤثر سلبا على استدامة ألق تجليات المقاومة الخلاقة، والحفاظ على جذوتها متقدة في ضمائر الشباب، والدراسة المعمقة لسيكولوجيا المقاومة تسهم في تطوير ثقافة مقاومة عربية فلسطينية مستنيرة.
كما تكرس الإيمان بأن سبيل التحرير يكمن في استيعاب معادلات اتفق على أسس الموضوعية والصدق والثبات فيها، فتشكل بذلك محكات مقننة لاستحقاق التحرر على المستويات الوطنية والقومية والعالمية. ومنها معادلة ثلاثية سبيل الانتصار التي تتلخص بعوامل التوحيد والوحدة والفعل الجهادي. وتركز النقص في مجالات تم تلخيصها في الكتاب، وأبرزها تأثيرا غياب عنصر الوحدة الوطنية، وهو عامل دأب الصهاينة على النفاذ منه لعرقلة تكامل شروط الانتصار.
ويوضح الفقهاء أن الكتاب قد أصاب الهدف، مبينا، "بنعمة من الله وتوفيقه، وبفضل السادة المحكمين الذين أفاضوا بملاحظاتهم، وساهموا في تطوير الكتاب ليصبح رياديا في مجال تأصيل فلسفة المقاومة، وتوظيف سيكولوجيتها، وفي إبراز دور حرب السرديات الثقافية والأساطير في السياسة الصهيونية، وفي الدعوة لتعميم التربية الأمنية، وإيقاظ الوعي العالمي بحقيقة الفكر الصهيوني، وسبر مظاهر أزمة فصام الخطاب السياسي العربي الفلسطيني المقاوم خلال ستين عاما، وفي الدعوة لتعميم التربية الأمنية، وفضح إغفال المجتمعات الغربية لحقائق القضية الفلسطينية".
في زاوية "تجليات المقاومة في الخطاب الأدبي"، يتحدث فيها عن استخدام الشعر في نصرة المقاومة، ونشر ثقافتها. فنشأ الأدب المقاوم، وبات الفن مقاوما في الجانب الفكري والثقافي، ويوصف بأنه مقاومة ثقافية سلمية. أبدع الفلسطينيون جملة من الوسائل لمواجهة الاحتلال، بعضها مسلح والآخر سلمي، بما تمثله مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وفي انحاء متفرقة في الضفة الغربية، ومع تطور الحياة والوسائل التكنولوجية، بات الفن أحد الأدوات التي توجه بها حلقات النقاش الوطنية المقاومة، والأقلام التي ترسخ القيم الوطنية، وتخلد فكرة الشخصيات القيادية.
وقد اختار المؤلف نموذجين من شعراء المقاومة الفلسطينية، ونموذج واحد لفنان كاريكاتور مقاوم، من دون الاستفاضة بذكر قامات كبيرة من الشعراء كـ"توفيق زياد، وتميم البرغوثي، ومعين بسيسو، ويوسف الخطيب، وعز الدين المناصرة، وأديب رفيق محمود، وعبداللطيف عقل، وغيرهم".
ود. عصام نجيب الفقهاء عميد التطوير والتعلم عن بعد ومدير مركز الإبداع والحاضنات في جامعة فيلادلفيا ورئيساً للمكتب الاقليمي ومركز الاتحاد في حرم الجامعة.
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