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سيكولوجية المقاومة للفقهاء.. تأسيس نقدي لإيقاعات المقاومة في 60 عاما

9/16/2024 3:09:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "سيكولوجية المقاومة تأسيس نقدي لإيقاعات المقاومة في الفترة 1964 – 2024"، للدكتور والاستاذ في العلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا عصام نجيب الفقهاء، وجاء الكتاب في ثمانية فصول.
ويتحدث الفصل الأول عن "المقاومة والخطاب المقاوم من منظور علم النفس الثقافي"، فيما يتناول الفصل الثاني "تأصيل فلسفة المقاومة وسيكولوجيا خداع الذات"، فيما يتناول الفصل الثالث "المقاومة الفلسطينية وصور الفكر العالمي المقاوم"، اما الفصل الرابع فيتناول "الانتفاضة الفلسطينية وجدلية النجاح والتعثر".
أما الفصل الخامس فيشير إلى "اسس بناء قاعدة ثقافية مواتيه للمقاومة"، فيما يتحدث الفصل السادس عن "الهوية الثقافية المتطورة أساس المقاومة الفاعلة"، بينما يتضمن الفصل السابع "تجليات المقاومة الفلسطينية"، ويناقش الفصل الثامن "حوكمة المقاومة الفلسطينية وفصام الخطاب السياسي المقاوم".
في مقدمته للكتاب يقول المؤلف الفقهاء إن المرتكزات الأيديولوجية الدينية وغير الدينية تتكئ على أطر فكرية يوظفها المفكرون والعلماء في كافة البيئات الثقافية. وفي الثقافة العربية، تستند هذه المرتكزات إلى النصوص الدينية الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
ويبين المؤلف أن الكتاب يتناول مواضيع عديدة تتمحور حول المقاومة، والعلاقة بينها وبين الخطاب السياسي المقاوم من منظور علم النفس الثقافي وخداع الذات، وتضليل الوسطاء، والحروب الثقافية والديموغرافية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمواجهات البطولية لها. إن المقاومة الفلسطينية المنظمة المقصودة في هذا الكتاب مجددة زمانا ومكانا، فهي المقاومة التي مارسها الإنسان الفلسطيني والتي بدأت بانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني في ستينيات القرن العشرين، وحتى اصدار هذا الكتاب بعد معركة "طوفان الأقصى"، في غزة أي الفترة الزمنية 1964-2024.
ويشير الفقهاء إلى أن كل فصل في هذا الكتاب يتناول موضوعا محددا، بتكامل مع محتوى بقية الفصل، تمهيدا أو توسيعا أو تكميلا أو تطبيقا. فقد جاءت فصول الكتاب، على استقلال كل واحد منها، موصولة بعضها ببعض، ومكملة بعضها بعضا.
وقد حرص المؤلف على التأكيد في أكثر من موقع على انه لم يقصد برسم معالم أزمة الخطاب السياسي التحدث عن ممارسات بعض قادة المقاومة، والتشهير بأخطائهم. فهو على الأقل اجتهدوا فأصابوا في مواقف كثيرة، وأخطأوا في مواقف أخرى. وهو على يقين من حتمية قيامهم بتصحيح ما اعوج من مسيرة المقاومة، ومن حرصهم على أن تبقى شعلة المقاومة متأججة في صدور الفلسطينيين.
ويقول المؤلف الفقهاء إن الهدف من هذا الكتاب هو "رفع مستوى الوعي الشعبي بالمقاومة بكافة أشكالها، وباستراتيجيات حوكمتها، والتحليل الرباعي لنشطتها، ومعادلات نجاحها، والاستراتيجيات المتبعة لإحباطها"، ويهدف أيضا وفق الفقهاء الى رسم ملام أزمة فصام الخطاب السياسي الفلسطيني المقاوم، وخريطة الطريق لتقويمه، بأسلوب بعيد عن كل ما يؤثر سلبا على استدامة ألق تجليات المقاومة الخلاقة، والحفاظ على جذوتها متقدة في ضمائر الشباب، والدراسة المعمقة لسيكولوجيا المقاومة تسهم في تطوير ثقافة مقاومة عربية فلسطينية مستنيرة.
كما تكرس الإيمان بأن سبيل التحرير يكمن في استيعاب معادلات اتفق على أسس الموضوعية والصدق والثبات فيها، فتشكل بذلك محكات مقننة لاستحقاق التحرر على المستويات الوطنية والقومية والعالمية. ومنها معادلة ثلاثية سبيل الانتصار التي تتلخص بعوامل التوحيد والوحدة والفعل الجهادي. وتركز النقص في مجالات تم تلخيصها في الكتاب، وأبرزها تأثيرا غياب عنصر الوحدة الوطنية، وهو عامل دأب الصهاينة على النفاذ منه لعرقلة تكامل شروط الانتصار.
ويوضح الفقهاء أن الكتاب قد أصاب الهدف، مبينا، "بنعمة من الله وتوفيقه، وبفضل السادة المحكمين الذين أفاضوا بملاحظاتهم، وساهموا في تطوير الكتاب ليصبح رياديا في مجال تأصيل فلسفة المقاومة، وتوظيف سيكولوجيتها، وفي إبراز دور حرب السرديات الثقافية والأساطير في السياسة الصهيونية، وفي الدعوة لتعميم التربية الأمنية، وإيقاظ الوعي العالمي بحقيقة الفكر الصهيوني، وسبر مظاهر أزمة فصام الخطاب السياسي العربي الفلسطيني المقاوم خلال ستين عاما، وفي الدعوة لتعميم التربية الأمنية، وفضح إغفال المجتمعات الغربية لحقائق القضية الفلسطينية".
في زاوية "تجليات المقاومة في الخطاب الأدبي"، يتحدث فيها عن استخدام الشعر في نصرة المقاومة، ونشر ثقافتها. فنشأ الأدب المقاوم، وبات الفن مقاوما في الجانب الفكري والثقافي، ويوصف بأنه مقاومة ثقافية سلمية. أبدع الفلسطينيون جملة من الوسائل لمواجهة الاحتلال، بعضها مسلح والآخر سلمي، بما تمثله مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وفي انحاء متفرقة في الضفة الغربية، ومع تطور الحياة والوسائل التكنولوجية، بات الفن أحد الأدوات التي توجه بها حلقات النقاش الوطنية المقاومة، والأقلام التي ترسخ القيم الوطنية، وتخلد فكرة الشخصيات القيادية.
وقد اختار المؤلف نموذجين من شعراء المقاومة الفلسطينية، ونموذج واحد لفنان كاريكاتور مقاوم، من دون الاستفاضة بذكر قامات كبيرة من الشعراء كـ"توفيق زياد، وتميم البرغوثي، ومعين بسيسو، ويوسف الخطيب، وعز الدين المناصرة، وأديب رفيق محمود، وعبداللطيف عقل، وغيرهم".
ود. عصام نجيب الفقهاء عميد التطوير والتعلم عن بعد ومدير مركز الإبداع والحاضنات في جامعة فيلادلفيا ورئيساً للمكتب الاقليمي ومركز الاتحاد في حرم الجامعة.

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