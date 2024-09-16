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العلاقات السامة بالعمل.. حينما تدمر صحة الموظف النفسية

9/16/2024 3:09:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة تعد العلاقات السامة والمتصيدة في بيئة العمل من أخطر التحديات التي يواجهها الموظفون في المؤسسات المختلفة. تظهر هذه العلاقات عندما يتعرض الموظف لسلوكيات سلبية مثل التنمر، والتصدي، والإحراج المتعمد، أو مراقبة أخطائه الوظيفية أو تقصيره غير المتعمد، أو حتى التبلي في مواقف غير حقيقية. هذه السلوكيات تؤثر بشكل كبير على أداء الموظف المهني وانتمائه للمؤسسة، وفق ما يقوله الموظف في إحدى الشركات المعمارية علاء محمد.
ويشير علاء إلى أن هذه العلاقات السلبية، من خلال تجربته الشخصية، تؤدي إلى انخفاض انتماء الموظف للمؤسسة التي يعمل بها. ويشعر أنه غير مرحب به وغير مدعوم، بالتالي يفقد الثقة.
ووفق ما يقول؛ فإن الشغف في العمل يقل حتى وإن بذل الفرد جهدا مضاعفا. فالعلاقات السلبية والمتصيدة تخلق أجواء مشحونة، ويبقى ترقب الأخطاء قائما. ونتيجة لذلك حسب علاء قد يبدأ الموظف في البحث عن فرص عمل أخرى أو يفقد الحافز للعمل بجد وإبداع.
يؤكد خبراء علم النفس أن تعرض الموظف لعلاقات سامة في العمل يمكن أن يترك آثارا نفسية عميقة. وفقا لاختصاصي علم النفس الدكتور علي الغزو، حتى وإن كان الموظف قوي الشخصية ومكتفيا بذاته، وبيئة العمل الممتلئة بالسلبية والتصيد لأفعال الآخرين تؤثر سلبا على نفسيته. يعيش الموظف حالة من التوتر والقلق المستمر بسبب هذه التوترات، مما يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات. قد يشعر الموظف بأنه غير قادر على تحقيق النجاح أو أن جهوده غير مقدرة.
ووفق الغزو فإن هذه الأفكار السلبية عن الذات ومكان العمل قد تؤدي إلى الاكتئاب، الذي قد يتطلب في بعض الأحيان علاجا نفسيا للتعافي منه. في حالات معينة، يصل الفرد إلى ما يعرف في علم النفس بالاحتراق الذاتي، خاصة بعد تعرضه لخيبات أمل من زملائه، رغم اجتهاده في العمل. هذا الاكتئاب قد يتفاقم إذا لم يتم تقدير الجهد المبذول أو إذا اتخذت الإدارة عقوبات غير متناسبة مع حجم المشكلة التي حدثت.
ومن ناحية اجتماعية يؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي بأن العلاقات السلبية والمتوترة تؤشر إلى أن الشخص المتصيد بحاجة إلى العلاج الحقيقي ليتصالح مع ذاته ويتواصل مع الناس بعيدا عن السمية.
ويضيف أن العلاقات السامة تؤثر بشكل كبير على علاقة الموظف مع زملائه، ويقلل من تفاعله الاجتماعي تجنبا من المزيد من التصيد أو الانتقاد، وهذا الانعزال يمكن أن يزيد من الشعور بالوحدة ويؤدي إلى تراجع العلاقات المهنية.
ويلفت خزاعي إلى أن الفرد مهما كان متحكما بنفسه وفصل العمل عن علاقاته الشخصية إلا أن تكرار الحدث يجعل الفرد متوترا ومضطربا وغاضبا فيكون هذا التأثير على جميع من حوله وحتى أهل بيته وأصدقائه.
يمكن أن تزداد حدة العصبية والغضب لدى الفرد، حيث قد يجد نفسه أكثر عرضة للتوتر والانفعال في مواقف الحياة اليومية. كما أن الضغوط المستمرة في العمل قد تؤثر سلبا على العلاقات الأسرية، مما يؤدي إلى تدهورها نتيجة لهذه الضغوط المتزايدة.
يلاحظ أن التعرض المستمر للضغوط العصبية والتوتر، بالإضافة إلى الظلم وقلة التقدير في العمل، يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة الجسدية، فقد يتسبب التوتر المستمر في ظهور مشكلات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية.
بشأن الحلول الممكنة، تؤكد المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني أنه يجب على الفرد حماية نفسه بالتحدث عن مشكلاته مع الأشخاص المقربين منه، وعلى المسؤولين في الشركات أو المؤسسات بناء ثقافة عمل داعمة وإيجابية تشجع على التعاون والاحترام المتبادل. وينبغي توفير خدمات الدعم النفسي للموظفين الذين يعانون من التوتر والضغوط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التواصل المفتوح والصريح مع الإدارة بشأن المشكلات التي يواجهونها.
وتحتاج المؤسسات إلى الالتزام ببناء بيئة عمل صحية وإيجابية، تعزز من انتماء الموظفين وتدعم صحتهم النفسية والاجتماعية.
وحول تفسير تصرف بعض الزملاء في العمل الذين يتصيدون لزملائهم الآخرين تقول الكيلاني إن البعض منهم يشعر بالغيرة وهذا لأنه شخص لا يمتلك الثقة الكافية بذاته ويريد السيطرة من خلال الوشاية أو التنمر أو التصيد والغيرة من نجاحات الآخرين والاهتمام الذي يتلقونه، مما يدفعهم إلى التصرف بطرق تقلل من شأن هؤلاء الزملاء.
توضح الكيلاني أن بعض الأفراد، الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم الشخصية، قد يلجأون إلى تصرفات غير أخلاقية مثل التصيد والوشاية للحصول على ترقيات أو تحسين صورتهم أمام الإدارة. كما يمكن أن يكون التصيد والوشاية ناتجين عن شعور الزميل بعدم الأمان في وظيفته، مما يجعله يحاول تأكيد أهمية دوره أو مهاراته وإن كان بطرق سلبية.
وأخيرًا، تنصح الكيلاني الأفراد بتحصين أنفسهم وتعزيز ثقتهم بذاتهم. في أجواء العمل السلبية، يجب على الفرد اتخاذ احتياطات تساعده على تقوية موقفه، مثل توثيق الأعمال والإنجازات بشكل منتظم لتوفير دليل قوي في حال مواجهة اتهامات أو تصيد. كما ينبغي الحفاظ على تواصل مفتوح وصريح مع المدير والزملاء، مما يقلل من فرص التصيد والوشاية. الى ذلك، الحصول على المشورة والدعم إذا تفاقمت الأمور من مستشارين مهنيين.

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