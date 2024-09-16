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العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض في مسيرتة التطويرية والتحديثية

9/16/2024 3:09:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) المتحدثون يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الملك وجهوده المكثفة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

الأردن بقيادة الهاشمية الحكيمة وإرادة الأردنيين الصلبة وعزيمتهم الراسخة سيبقى واحة أمن واستقرار

قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، باق على مواقفه الشجاعة والسباقة تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم وفدا من شباب عشيرة الدباس، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن جهود جلالة الملك تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية التي ترتبكبها آلة الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية مستمرة، على مختلف الصعد والمستويات.

واستعرض العيسوي خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مواقف الأردن والجهود المتواصلة والمكثفة التي يبذلها جلالة الملك لنصرة الأشقاء في فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، موظفا التقدير العالمي والدولي للأردن، لما يصب في مصلحة الأشقاء.

وقال إن مضامين مباحثات ولقاءات واتصالات جلالة الملك، مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، يؤكد على مواقف الأردن الصلبة لدعم الشعب الفلسطيني، والسعي لبناء موقف دولي حازم لوقف العدوان والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، ووقف دوامة العنف والاعتداءات المستمرة، التي يتعرض لها الأشقاء في الضفة الغربية.

وأكد العيسوي أن موقف الأردن التاريخي المساند والمناصر للأشقاء الفلسطينيين، ثابت وراسخ، ولن يتبدل أو يتغير، وجهوده متواصلة، بقيادة جلالة الملك، لإيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم العادلة.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، لن يقبل تحت أي ظرف، بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولا بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف العيسوي أن جلالة الملك يدرك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، المرامي والمخططات، التي تسعى إسرائيل لتنفيذها استنادا لسردية غير حقيقية، لذا، صعدت الدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالته، من جهودها دوليا وإقليميا، لتفنيد رواية إسرائيل، والتحذير من تداعيات استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطنيين، وفي مقدمة المدافعين عن حقوقهم العادلة وتطلعاتهم المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العيسوي أن ثبات الأردن، بقيادته الهاشمية، على مواقفه وشمولية وواقعية الرؤية، تجاه قضايا المنطقة، جعل منه مرجعية في التعاطي الدولي والأممي مع قضايا المنطقة والإقليم، ومساندا قويا ومؤثرا لنصرة الشعوب العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية مركزية للأردن، ويعد الحل العادل والشامل لها، مصلحة وطنية عليا.

وأشار العيسوي إلى عمليات إنزال جوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، والتي شارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تكتنف مثل هذه العمليات، في مثل هذه الظروف، في رسالة أردنية هاشمية للعالم تؤكد ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة الأشقاء في غزة.

ولفت إلى أن مبادرة "استعادة الأمل"، التي اطلقت بتوجيهات ملكية سامية، تهدف إلى مساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، من بينهم أطفال تعرضوا لبتر الأطراف خلال العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم، بمدة لا تزيد عن ساعة، لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم.

وأكد أن الأردن، تجسيدا لواجبه الإنساني وبتوجيهات ملكية مباشرة، سيستمر ببذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة ولضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة ونابلس وجنين بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية نصرة للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، المستهدفة تقديم الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة، وكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية.

ولفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي جسد فيها المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وإلى مشاركة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، الشجاعة، في إحدى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

وأكد أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قوياً، يؤدي رسالته القومية والنهضوية، يدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية.

وقال العيسوي إنه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، إلا أن الأردن قادر على مواجهتها وحماية أمنه واستقراره ومنجزاته الوطنية، بحكمة قيادته وحرص ووعي الأردنيين، مشيرا إلى ما شهده الأردن، خلال (25) عاما على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، من نقلة نوعية في مسيرته التحديثية والتطويرية في مختلف المجالات والقطاعات.

من جهتهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة وجهوده المكثفة والمتواصلة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك في مواقفه وجهوده، على مختلف الاصعدة، وأنهم، وجميع أبناء الوطن، سيكونون عند حسن ظن جلالة الملك بهم، باذلين كل جهودهم ليكون الأردن قويا، مدافعين عن ثراه وحماية منجزاته.

وقالوا إن المواقف الأردنية الهاشمية المشرفة لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وإمدادهم بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية جوا وبرا، بالإضافة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي، تعبر عن ضمير كل أردني، وأن القضية الفلسطينية، هي قضية الشعب الأردني.

وعبروا عن اعتزازهم بجهود جلالة الملك المستمرة لبناء أردن الحداثة، الذي يلبي تطلعات شعبه، ويشكل أنموذجا راقيا وملهما على خارطة العالم، مؤكدين أهمية دور الشباب في إبراز مواقف الأردن الثابتة والشجاعة، والدفاع عنها، ومواجهة مختلف التحديات.

وهنأ المتحدثون جلالة الملك والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وأكدوا أن الأردن بقيادة الهاشمية الحكيمة وإرادة الأردنيين الصلبة وعزيمتهم الراسخة سيبقى واحة أمن واستقرار، قويا متماسكا، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية بكل ثقة.

وثمنوا جهود جلالة الملك، وسمو ولي العهد، الرامية لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم بالحياة السياسية، مشيدين بمجريات الانتخابات النيابية، والتي كان لهم حضورا مكثفا وفعّال فيها، وبما يؤكد قوة الأردن ومنعتها، رغم التحديات التي تعصف بالمنطقة.

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