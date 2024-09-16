الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف



وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله عز وجل هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.