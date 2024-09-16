Monday, 16 September 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة

9/16/2024 3:09:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين ، واجب العزاء إلى عشيرة العلاونة بوفاة الوزير والنائب الأسبق المهندس محمد إبراهيم العلاونة، وإلى عشيرة محافظة بوفاة عوفة موسى كنعان، أرملة المرحوم سليمان محمود محافظة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في لوائي الطيبة وبني كنانة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين ، وعموم عشيرة العلاونة ومحافظة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.




MENAFN16092024000072011014ID1108679625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث