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الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب

9/16/2024 3:09:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف السياسي، وخاصة تلك التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.

وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والرئيس السابق ترامب وأسرته جراء هذه الحادثة المؤسفة.

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