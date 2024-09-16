الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف السياسي، وخاصة تلك التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.
وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والرئيس السابق ترامب
وأسرته جراء هذه الحادثة المؤسفة.
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