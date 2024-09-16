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الكويت: وفاة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

9/16/2024 3:09:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم الإثنين، المرحوم الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الأسبق عن عمر يناهز 82 عاما .


وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.


والشيخ الراحل كان رئيسا لمجلس الوزراء الأسبق بدولة الكويت خلال الفترة 30 تشرين الثاني 2011 حتى 19 كانون الأول 2019. -(بترا)

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