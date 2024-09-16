الكويت: وفاة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

الكويت: وفاة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح
التاريخ
9/16/2024 3:09:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى
الديوان الأميري الكويتي اليوم الإثنين، المرحوم الشيخ جابر مبارك الحمد
المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الأسبق عن عمر يناهز 82 عاما .
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.
والشيخ الراحل كان رئيسا لمجلس الوزراء الأسبق بدولة الكويت خلال الفترة 30 تشرين الثاني 2011 حتى 19 كانون الأول 2019. -(بترا)
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