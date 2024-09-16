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إدماج المخاطر المائية بالمالية لمواجهة معضلة شح الموارد

9/16/2024 3:09:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- وسط محاذير دولية بمخاطر مواجهة "القطاع المالي في مياه مضطربة"، وعدم شمول مخاطر المياه بالقرارات المالية في المؤسسات والشركات، أكد خبراء في قطاع المياه، ضرورة اتخاذ تدابير أساسية لإدماج المخاطر المائية في القرارات المالية، وتعزيز إدارة وكفاءة المياه.
وفيما دعا التقرير الذي نشره الموقع المتخصص بقضايا المياه "أسبوع المياه العالمي"، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، بضرورة جعل المخاطر المتعلقة بالمياه جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات المالية، أشار مختصون في المياه الى قيام الحكومة بـ"وضع وتنفيذ سياسات متعددة لتخفيف وتقليل تأثيرات المخاطر المرتبطة بالمياه في رؤية التحديث الإقتصادي، والتي تغطي: زيادة التزويد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والاستدامة المالية للقطاع".
وفي حين حذر التقرير ذاته من مخاوف عدم الأخذ بالاعتبار المخاطر المرتبطة بالمياه، وسط الحاجة لتعزيز الاهتمام بالسياسات المائية المدمجة في الممارسات المالية، للتغيير، دعا المختصون لضرورة قيام "الجهات المسؤولة عن قطاع المياه في الأردن، بتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمياه، كندرة المياه، وتلوثها، وتغير المناخ، والتحديات الجغرافية، واستخدام أدوات كالسيناريوهات المستقبلية لتقدير التأثيرات المالية المحتملة لهذه المخاطر على الأنشطة المرتبطة بالمياه".
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) د. مروان الرقاد، أهمية اتخاذ تدابير واضحة، ترتبط بكيفية إدماج المخاطر المائية في القرارات المالية، ومن أبرزها تقييم المخاطر، لافتا الى ان على المؤسسات إجراء تقييم شامل للمخاطر المائية وتأثيرها على عملياتها.
وأوصى المدير التنفيذي للشبكة، بضرورة تبني استراتيجيات الإدارة المستدامة، وإمكانية تطبيق المؤسسات مبادئها كإعادة استخدام المياه، لافتا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولا الى تعزيز الشراكات لتطوير مشاريع تركز على إدارة المياه.
وحول تلك التدابير، شدد الرقاد على أهمية التوعية والتدريب، موصيا بزيادة الوعي حول أهمية المخاطر المائية، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل معها، توازيا مع أهمية استخدام التكنولوجيا، واستغلال التقدم التكنولوجي بتحسين كفاءة استخدام المياه ومراقبتها.
وأكد أهمية البيانات باتخاذ القرارات، وصولا الى سياسة قائمة على الأدلة، معتبرا بأن البيانات عنصر أساسي بتعزيز فعالية اتخاذ القرارات، بخاصة في سياق إدارة الموارد المائية، موصيا بتحديد المخاطر بدقة، ما يعني توافر معلومات دقيقة عن موارد المياه، ما يساعد بتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، كالجفاف أو الفيضانات.
وأشار الرقاد الى أهمية تحليل الاتجاهات، بتحليل البيانات التاريخية، مبينا إمكانية تحديد الاتجاهات في استهلاك المياه ومواردها، ما يساعد في التخطيط المستقبلي، داعيا لتقييم الأداء باستخدام البيانات، وإمكانية قياس فعالية السياسات الحالية في إدارة المياه وتحديد ما يحتاج لتعديل.
وبين الرقاد أهمية دعم الشفافية والمساءلة، بحيث توفر البيانات الموثوقة قاعدة للشفافية، ما يعزز الثقة بين المؤسسات والجمهور، وكذلك تعزيز التعاون من حيث مشاركة البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتنسيق في إدارة المياه، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر احتياجا.
الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أكد أن الحكومة وضعت ونفذت سياسات متعددة، لتخفيف وتقليل تأثيرات المخاطر المرتبطة بالمياه في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تغطي زيادة التزويد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والاستدامة المالية للقطاع، فـ"السير قدما بتنفيذها يعزّز الأمن المائي ويزيد من منعة اقتصاد المملكة، يحافظ على تصنيفنا الائتماني السيادي لدى الوكالات المختصة، ويسهم بجذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والتمويل لتنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر في قطاع المياه".
وأوضح الدحيات، أن مخاطر المياه توخذ في الاعتبار عند اتخاذ المؤسسات المالية قرارتها، اذ تعتمد وكالات التصنيف الائتماني كوكالات "فيتش" و"مودي" و"ستاندر آند بور"، على "قياس مخاطر المياه من جفاف وفيضانات وإجهاد مائي في التصنيفات الائتمانية لاقتصادات الدول على المديين المتوسط والطويل، في سياق التغييرات المناخية التي باتت خطرا حقيقيا يواجه التنمية المستدامة للعديد منها، بخاصة في المنطقة العربية".
وبين أن "التصنيف الائتماني يقوم على تحليل وتقييم قدرة أي دولة على الاقتراض وسداد الديون، بدراسة إمكانياتها والتي تسهم فيها استدامة الموارد الطبيعية من مياه وطاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ورفع مستوى المعيشة، وإنعاش الدورة الاقتصادية، ورفع جودة خدمات البنية التحتية، حيث تنبّهت الحكومات الى أن زيادة تلك المخاطر والإجهاد المائي، ستؤثران على النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة".
وأضاف الدحيات، هنالك مؤشران بشأن الإجهاد المائي؛ الأول اقتصادي يقيس إجمالي المخصصات الرأسمالية والجارية من مصادر التمويل المتوافرة من الخزينة الذاتية والمساعدات الخارجية التنموية، من منح وقروض مقدّمة من الشركاء العاملين مع قطاع المياه، والتي تخصص وتصرف كنسبة من إجمالي الموازنة العامة على قطاع المياه والصرف الصحي، والتي وصلت في موازنة العام 2024 لـ735 مليون دينار، وتشكّل 7.5 % من إجمالي الموازنة العامة.
واعتبر بأن هذه النسبة "من النسب العالية التي يمكن الاستدلال عليها في الزيادة المستمرة لنسبة تغطية خدمات المياه التي وصلت لـ95 % للمواطنين، وخدمات الصرف الصحي التي تناهز
65 % وتحقيق النسب المستهدفة".
أمّا الثاني؛ فهو تعريف فني يخصّ مصادر المياه العذبة المتجددة الذي حدّد حصة المملكة بـ61 م3 للفرد/ العام، كما ورد في استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023 - 2040، ويقيس حصة الفرد من مصادر المياه العذبة المتجددة فقط ولا يأخذ بالاعتبار المصادر الأخرى كالمياه غير المتجددة، أو كميات الضخ الإضافية من المصادر الجوفية، أو تلك المصادر غير التقليدية كالتحلية وإعادة استخدام المياه المستصلحة، وفق الدحيات.
وأضاف إن "هذا المؤشر لم يطور ليأخذ بالاعتبار التغييرات المناخية والجفاف الذي أدى لتناقص مستمر في مصادر المياه العذبة عالميا، وتوجّه معظم دول العام والمنطقة الى التحلية كمصدر غير تقليدي، أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المستصلحة للزراعة، وبالتالي إذا ما استدل به وحده، فإن دولا بالمنطقة ستقع حتماً في خانة وصفها بالفقر المائي المطلق".
من جهتها، أشارت الاستاذة في كلية الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية بالجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، لأهمية اتباع إجراءات واستراتيجيات تضمن تكامل الاعتبارات المالية مع تحديات المياه، بما يسهم باستدامة الموارد المائية، ويقلل من المخاطر المالية والتشغيلية.
وقالت هندية، إن ذلك يستهدف تحقيق شمول المخاطر المرتبطة بالمياه في اتخاذ القرارات المالية بقطاع المياه، مؤكدة ضرورة قيام "الجهات المسؤولة عن القطاع، بتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمياه، مثل ندرتها وتلوثها وتغير المناخ، والتحديات الجغرافية، واستخدام أدوات كالسيناريوهات المستقبلية لتقدير التأثيرات المالية المحتملة لهذه المخاطر على الأنشطة المرتبطة بالمياه".
ودعت المؤسسات التي تدير الموارد المائية أو تعتمد عليها، مثل الزراعة أو الصناعة، لضرورة دمج تكاليف إدارة المياه واستثماراتها في خططها المالية المستقبلية، واعتماد ميزانيات مرنة وتخصيص موارد مالية إضافية لمواجهة تحديات غير متوقعة في إدارة المياه، أو لتطوير البنية التحتية الضرورية لتحسين إدارة الموارد المائية، بالإضافة لإمكانية عمل الحكومة مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتمويل مشروعات تحسين كفاءة استخدام المياه، والاستثمار في تقنيات جديدة لمعالجتها وإعادة استخدامها، وتحقيق التمويل المستدام، وتعزيز آليات التمويل عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشروعات معالجة المياه، وتحليتها أو إعادة تدويرها، ما يقلل من الضغط على الموارد التقليدية.
كما أوصت هندية، بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية المائية كالاستثمار بتحديث شبكات توزيع المياه وتقليل الفاقد، سواء بسبب الفاقد أو سوء الإدارة، ودوره في التقليل بشكل كبير من المخاطر المالية المترتبة على ندرة المياه، وتفعيل استخدام أنظمة مراقبة ذكية متقدمة لجمع البيانات حول استهلاك المياه، وتحليل هذه البيانات وإمكانيته بالمساعدة في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر.
كذلك تطوير خطط استجابة سريعة لحالات الطوارئ المتعلقة بنقص المياه أو تلوثها، بما في ذلك خطط الاستجابة للكوارث الطبيعية، التي قد تؤثر على الموارد المائية، وتبني سياسات تساعد على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، كتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات الأكثر استهلاكاً لها، للتقليل من المخاطر المالية المترتبة على ندرة المياه.
وأكدت هندية، أهمية دور وانعكاس تعزيز الشفافية في إدارة المياه، وتقديم تقارير دورية عن حالة الموارد المائية والقرارات المالية المرتبطة بها، لضمان المساءلة، مضيفة "لهذا فإن الحوكمة الجيدة يمكن أن تساعد بتجنب الهدر المالي والمائي".
وتابعت أن "الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع دول أخرى، لها تجارب ناجحة في إدارة المياه والاستفادة من خبراتها، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة للأردن، وضرورة العمل مع المنظمات الدولية لتمويل مشاريع تتعلق بالمياه، كتحسين شبكات المياه أو الاستثمار في مصادر المياه البديلة".
ولخّصت قولها "يتطلب شمول مخاطر المياه في القرارات المالية للقطاع المائي نهجاً شاملاً، يتضمن تقييم المخاطر بدقة، وتضمينها في السياسات المالية والاستثمارية، وتعزيز التعاون والابتكار لضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة".
واستعرضت مثالا على ذلك بالرجوع للاستراتيجية الوطنية للقطاع، منوهة الى أنه "برغم أن تكلفة الطاقة هي من العوامل الحرجة التي تؤثر على استدامة قطاع المياه، لكن ينبغي أن يتجاوز التكامل بين القطاعين نطاق تكلفة الطاقة لاستكشاف حلول مرضية للقطاعين، ومشاريع مشتركة يسهل تمويلها، كتخزين الطاقة بالضخ، وإدارة الأحمال الكهربائية، ما يستلزم وضع أطر قانونية وتنظيمية داعمة لحلول الترابطية المشتركة بين القطاعات".
ولفتت الى أن الاستراتيجية أكدت ذلك بما يتعلق بتمويل المشاريع المتعلقة بالتغيير المناخي، ووجود مصادر التمويل المناخي الآخذة بالنمو، بحيث يتيح ذلك الفرصة لتكييف قطاع المياه مع التغير المناخي والاستثمار في التخفيف من آثاره.
وستعزز وزارة المياه والري قدرات وحدة التغير المناخي، لتتمكن من جذب التمويل وتطوير إستراتيجية لتوفير الموارد، وتأسيس وتعميم أنظمة مراقبة وإشراف لمصادر التمويل الداخلية والخارجية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا في الاستثمار الأخضر، وفق هندية.
وبدوره، أبدى تقرير "المياه العالمي" قلقه، إزاء عدم الفهم الشامل للعلاقة بين المياه والصناعات المختلفة، بخاصة القطاعات ذات الكثافة العالية، كالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بشكل كامل.
وقال التقرير إن "هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على المياه، ومع ذلك فإن النقاط غير مترابطة"، مضيفا أن العالم يواجه أزمة مياه متنامية، ما يدفع القطاع المالي لضرورة الاعتراف بهذه القضية الحرجة.

MENAFN16092024000072011014ID1108679619

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