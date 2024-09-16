مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول 2023 من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وتشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.



يذكر، أن أكثر من 46293 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من تشرين الأول 2023 والثامن من أيلول الجاري.-(بترا)