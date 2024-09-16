الغارديان: استقالة 5 كتّاب من“جويش كرونيل” احتجاجاً على فضيحة المعلومات الكاذبة عن السنوار



وقالت الصحيفة إن“جويش كرونيكل”، التي تصدر أسبوعياً، وتعدّ أقدم صحيفة يهودية في العالم، تواجه مطالب بفتح تحقيق بشأن موافقتها على نشر مقالات وتقارير لكاتب غير معروف، كشف لاحقاً عن كذبه في سيرته الذاتية، حيث زعم إيلون بيري، وهو كاتب التقارير، أنه كان في وحدة الكوماندوز التي شاركت في عملية عنتيبي في يوغندا، وأنه عمل أستاذاً لعدة سنوات في جامعة تل أبيب.

كما تضمنت تقاريره اختلاقات وفبركات حول الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث نسب المعلومات لمصادر استخباراتية.



وأعلنت الصحيفة، في بيان مقتضب نشرته على موقعها بوقت متأخر من ليلة الجمعة، عن سحب مقالات بيري، قائلة إنها غير راضية عنها، وذلك بعد عدة أشهر من نشرها. وقالت إنها غير مقتنعة بمزاعم بيري بشأن خدمته في الجيش الإسرائيلي، و”رغم فهمنا أنه خدم في الجيش الإسرائيلي، إلا أننا لسنا راضين عن بعض مزاعمه”. و”لهذا قمنا بسحب كل قصصه من موقعنا، وأنهينا كل علاقتنا مع بيري”. واعتذرت الصحيفة بعد تأكيدها على احترام المعايير العالية في تقديم المعلومات لقرائها المخلصين، وأكدت أن أمراً كهذا لن يتكرر.



ولكن أربعة من الكتاب البارزين فيها أعلنوا استقالتهم، وهم ديفيد باديل، وجوناثان فريدلاند، وديفيد أرنوفيتش، وهادلي فريمان، احتجاجاً على الفضيحة.

وفي رسالة إلى محرر الصحيفة جيك سايمون واليس، عبر منصة إكس، قال فريدلاند بأنه استقال من الصحيفة التي ساهم فيها لمدة 26 عاماً، والتي بدأ والده بالكتابة فيها عام 1951.



وكتب فريدلاند، المشارك في“الغارديان”:“جلبت الفضيحة الأخيرة عاراً كبيراً على الصحيفة؛ نشر قصص مفبركة، وإظهار أقل أشكال الندم، ولكنها ليست الأخيرة، فعادة ما يتم قراءة [جويش كرونيكل] كصحيفة حزبية، أداة أيديولوجية وأحكامها سياسية وليست صحافية”.



وأضاف:“بالطبع، ترتكب جميع الصحف أخطاء وتنشر مقالات لا يحبها الكتّاب في الصحيفة. لكن المشكلة في هذه الحالة هي أنه لن تكون هناك مساءلة لأن“جي سي” (كما تعرف الصحيفة) مملوكة لشخص أو أشخاص يرفضون الكشف عن هويتهم. وكما تعلمون، فقد طالبتُ أنا وآخرون، ومنذ فترة طويلة، بالشفافية، وقدمنا هذه القضية بشكل خاص، ولكن لم يحدث شيء”.



وقال فريدلاند إنه يأمل في العودة إلى العمل في الصحيفة، ولكن فقط عندما“تعود للالتزام بأفضل تقاليدها”.

وأعاد أرونوفيتش تعليقات فريدلاند، وقال:“فعلت نفس الشيء”.

وكرر باديل منشور فريدلاند، حيث قال المتحدث باسم الكاتب والكوميدي:“ليست لديفيد أية خطط لكتابة أي عمود في الصحيفة، ولا تعليق في هذه المرحلة”.



وقالت فريمان، الصحافية في“صاندي تايمز”، في منشور منفصل، إن الأحداث في الصحيفة“جعلت من المستحيل عليّ البقاء”.



وعلّق نظير أفضل، المدعي العام السابق لشمال- غرب إنكلترا، والعضو السابق في لجنة تقييم معايير الصحافة، إبسو، إنه يراقب بحزن ما يحدث في الصحيفة. وفي منشور كتبه على موقع“إكس”، قال:“أعتقد أن التحقيق في المعايير فات وقته”.

وفي تقاريره، زعم بيري أنه حصل على معلومات مفصّلة من الاستخبارات الإسرائيلية عن زعيم“حماس”، يحيى السنوار.



وكشفت الصحف الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن كذب المقالات، واقترحت أن الهدف من زرعها في الصحافة الإسرائيلية كان لخدمة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاوضي في غزة. فقد زعم، في بداية الشهر، أن استمرار سيطرة القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر سيمنع“حماس” من تهريب الأسرى الإسرائيليين لديها.



وزعم بيري، في تقرير له، أن السنوار سيهرب مع الأسرى إلى إيران، وهو ما وصفه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالفبركة الجامحة.-(وكالات)