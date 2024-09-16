التايمز: لتر الوقود بـ 20 دولارا وكيلو البطاطس بـ 143 دولارا بغزة



ونشرت الصحيفة تقريرا السبت، استنادا لشهادات أطباء عائدين من القطاع، عن أسعار سلع رئيسية في غزة، غير مسجلة في أي مكان آخر حول العالم.



وفي القطاع، يباع لتر الوقود بـ 20 دولارا (كان أعلى سعر قبل الحرب 1.88 دولار) وهو مستوى غير مسبوق بحسب بيانات "أويل برايس" التي تظهر أن أعلى سعر لتر بنزين على مستوى الدول كان في هونغ كونغ بـ 3.2 دولارات.



ونقلت "التايمز" عن الأطباء، قولهم إن سعر التبغ (سيجارة واحدة) يبلغ 14 دولارا، مقارنة بسعرها قبل الحرب الذي كان 0.27 دولار، بينما يتجاوز سعر الحمار مع عربة جرّ 3700 دولاراً.



وقال الجراحون العائدون من الحرب، إن القتلى والجرحى يُنقلون على عربات يجرها الحمير "في وقت يتسبب نقص الغذاء والماء والوقود والأدوية بخسائر فادحة".

وبحسب الصحيفة: "غزة أصبحت أغلى مكان في العالم عندما يتعلق الأمر بأبسط السلع.. قبل الحرب كان من الممكن أن يصل سعر العربة والحمار إلى 625 دولارا".



وقال الأطباء: "يبلغ سعر الوقود 20 دولارا للتر، وتبلغ تكلفة البطاطا 143 دولارا للكيلوغرام. هذه الأسعار لمن يملك المال".



وكان سعر البطاطس قبل الحرب يصل إلى أعلى سعر له بين 3 و4 شواكل، ما يعادل تقريبا 1.07 دولار أمريكي.



وتغلق إسرائيل المعابر الحدودية مع غزة، ولا تسمح إلا لجزء يسير من السلع بالدخول من خلال منظمات أممية، وسط مخاوف من عودة المجاعة مجدداً شمال القطاع.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)