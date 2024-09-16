صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و226 منذ 7 أكتوبر



وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 346 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41226 شهيدا و95413 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)