صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و226 منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "إلى 41 ألفا و226 شهيدا و95 ألفا و413 مصابا".
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 346 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41226 شهيدا و95413 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)
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