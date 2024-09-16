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7 إصابات في اعتداء المستوطنين على طلبة ومعلمي مدرسة في أريحا بالضفة الغربية

9/16/2024 3:09:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، وفق ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم بالقوة.

وأضافت أن حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال وصلت إلى المكان بعد اعتداء المستعمرين على الطلبة والمعلمين، واعتقلوا مدير المدرسة، وأحد أهالي الطلبة

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع سبع إصابات اعتداء بالضرب من المستعمرين، وتم نقلهم للمستشفى، بينها 4 معلمات.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن المستعمرين اعتدوا على الطلبة والمعلمين واحتجزوهم في المدرسة، وقيدوا مديرها.

وأضاف أن المدرسة ما زالت محاصرة والطلبة يتعرضون للتنكيل بداخلها.

ودعا، جميع الجهات الإنسانية الدولية والمحلية إلى التدخل الفوري في الوضع الطارئ الذي تشهده مدرسة بدو الكعابنة في منطقة عرب المليحات، حيث بلغ الوضع حدا غير مسبوق من الخطورة.

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