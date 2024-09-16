7 إصابات في اعتداء المستوطنين على طلبة ومعلمي مدرسة في أريحا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، وفق ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة
الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم بالقوة.
وأضافت أن حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال وصلت إلى المكان بعد اعتداء المستعمرين على الطلبة والمعلمين، واعتقلوا مدير المدرسة، وأحد أهالي الطلبة
وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع سبع إصابات اعتداء بالضرب من المستعمرين، وتم نقلهم للمستشفى، بينها 4 معلمات.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن المستعمرين اعتدوا على الطلبة والمعلمين واحتجزوهم في المدرسة، وقيدوا مديرها.
وأضاف أن المدرسة ما زالت محاصرة والطلبة يتعرضون للتنكيل بداخلها.
ودعا، جميع الجهات الإنسانية الدولية والمحلية إلى التدخل الفوري في الوضع الطارئ الذي تشهده مدرسة بدو الكعابنة في منطقة عرب المليحات، حيث بلغ الوضع حدا غير مسبوق من الخطورة.
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