أقوى إعصار يضرب شنغهاي الصينية منذ 75 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضرب إعصار "بيبينكا" مدينة شنغاي الصينية صباح اليوم الاثنين، وبلغت سرعة الرياح 151 كيلومترا في الساعة وأجلت السلطات الصينية أكثر من 414 ألف شخص بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.
وأغلقت المدارس، وطلب المسؤولون من الناس ألا يخرجوا من منازلهم.
أغرقت الأمطار الغزيرة الطرقات في المنطقة. وفي أماكن أخرى من شنغهاي، غطت الأشجار التي اقتلعت من جذورها بسبب الإعصار والأغصان المتساقطة بعض الطرق والأرصفة، وفق وكالة (شينخوا) الصينية.
وتم تعليق الرحلات الجوية والعبّارات ورحلات القطارات في المدينة الضخمة وفي المقاطعات المجاورة، مما أدى إلى تعطيل السفر خلال "مهرجان منتصف الخريف" في الصين الذي يستمر ثلاثة أيام. وألغت مطارات شنغهاي أكثر من 1400 رحلة جوية.
ويذكر أن شنغهاي نادرا ما تضربها الأعاصير القوية، ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.
وقال تانغ جيه، نائب رئيس معهد شانغهاي للأعاصير التابع لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، إن التأثير الأكبر للإعصار قد يأتي بعد هبوطه، مضيفا أن قوة الرياح والأمطار ستشتد مساء الاثنين.
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