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أقوى إعصار يضرب شنغهاي الصينية منذ 75 عاما

9/16/2024 3:09:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضرب إعصار "بيبينكا" مدينة شنغاي الصينية صباح اليوم الاثنين، وبلغت سرعة الرياح 151 كيلومترا في الساعة وأجلت السلطات الصينية أكثر من 414 ألف شخص بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وأغلقت المدارس، وطلب المسؤولون من الناس ألا يخرجوا من منازلهم.


أغرقت الأمطار الغزيرة الطرقات في المنطقة. وفي أماكن أخرى من شنغهاي، غطت الأشجار التي اقتلعت من جذورها بسبب الإعصار والأغصان المتساقطة بعض الطرق والأرصفة، وفق وكالة (شينخوا) الصينية.


وتم تعليق الرحلات الجوية والعبّارات ورحلات القطارات في المدينة الضخمة وفي المقاطعات المجاورة، مما أدى إلى تعطيل السفر خلال "مهرجان منتصف الخريف" في الصين الذي يستمر ثلاثة أيام. وألغت مطارات شنغهاي أكثر من 1400 رحلة جوية.


ويذكر أن شنغهاي نادرا ما تضربها الأعاصير القوية، ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.


وقال تانغ جيه، نائب رئيس معهد شانغهاي للأعاصير التابع لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، إن التأثير الأكبر للإعصار قد يأتي بعد هبوطه، مضيفا أن قوة الرياح والأمطار ستشتد مساء الاثنين.

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